El Reino Unido justifica la prohibición de comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

LONDRES — El secretario británico de Exteriores, Ed Miliband, expresó su descontento el miércoles ante la respuesta de Israel a la decisión de su gobierno de prohibir el comercio con asentamientos israelíes ubicados en la Cisjordania ocupada. Además, rechazó las críticas provenientes del rabino jefe del Reino Unido.

En respuesta a esta prohibición, Israel cerró el consulado británico en Jerusalén oriental y prohibió la entrada al país a once legisladores británicos.

"Lamento lo que ha anunciado el gobierno israelí, pero estoy orgulloso de lo que hicimos ayer y fue lo correcto", declaró Miliband en una entrevista con Sky News.

La postura más firme del ejecutivo británico fue seguida por otros países como Francia y Canadá, cuyos líderes indicaron que también tomarían medidas similares para evitar que la expansión de los asentamientos y el aumento de la violencia obstaculicen el establecimiento de un futuro Estado palestino.

Miliband acusó a "terroristas colonos" de llevar a cabo una "limpieza étnica" de palestinos, lo que representa la reacción más contundente del gobierno británico hacia Israel desde que se reconoció la condición de Estado palestino hace un año. Afirmó que hay "casas demolidas con topadoras, carreteras e infraestructura pública destruidas, familias desplazadas de sus hogares".

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificó la medida de "despreciable", anunciando que Israel expulsaría a representantes del Reino Unido de un centro militar conjunto que supervisa el alto el fuego en Gaza y detendría el entrenamiento que se brinda a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania. También se prohibió la entrada al país a una docena de legisladores británicos y otros ciudadanos del Reino Unido que, según Saar, estaban "involucrados en actividad antisemita y antiisraelí".

Ephraim Mirvis, el rabino jefe de Reino Unido, acusó al gobierno británico de practicar una "política de gestos" que reforzará "el mismo extremismo contra el que pretenden luchar".

"Todos necesitamos hacer más para combatir el antisemitismo, pero creo que podemos hacerlo y defender los valores británicos", añadió Miliband.

La prohibición abarca la importación de todos los bienes provenientes de los asentamientos y prohíbe que las empresas presten servicios a esos puestos avanzados, incluyendo financiamiento, construcción, infraestructura, bienes raíces y publicidad. Esta medida entrará en vigor en un plazo de hasta nueve meses.

Miliband indicó que países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se han comprometido a "respaldar nuevas medidas". Por su parte, Paises Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega ya han vetado bienes provenientes de los asentamientos o están en proceso de hacerlo.

Miliband también endureció el embargo británico a la venta de armas a Israel para su uso en Gaza, incluyendo armamento "que contribuya materialmente a la ocupación" de los territorios palestinos.

El impacto económico de la prohibición es probable que sea limitado, dado que los asentamientos producen solo una pequeña cantidad de exportaciones, mayormente agrícolas. Sin embargo, la medida simboliza un descontento significativo con Israel por parte de algunos de sus aliados más cercanos y señala el creciente aislamiento del gobierno israelí debido a la guerra en Gaza.

Bajo el gobierno ultranacionalista del primer ministro Benjamin Netanyahu, la construcción de asentamientos en Cisjordania —tomada por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967— ha aumentado considerablemente. El gobierno de Netanyahu considera Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un Estado palestino.

La comunidad internacional, en su mayoría, considera estas construcciones ilegales. Reino Unido y otros países han expresado especial preocupación por el proyecto de asentamiento E1 aprobado por Israel, que en la práctica dividiría el territorio en dos.

Se han registrado aumentos significativos en los ataques de colonos contra palestinos, desalojos en localidades palestinas, operaciones militares israelíes y puestos de control que restringen la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos contra israelíes.