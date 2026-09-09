Singapur lidera las pruebas PISA pero permite azotes en escuelas desde los 9 años

FOTO: Singapur, el país ejemplar de las pruebas PISA, permite los azotes en las escuelas a partir de los 9 años

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de las pruebas PISA, que evalúan el rendimiento educativo de más de 760.000 estudiantes de 91 países y territorios, estableciendo un ranking global.

Singapur se posicionó en el primer lugar de la edición 2025, con 535 puntos, seguido por China (527), Taiwán (508), Japón (503) y Corea del Sur (501), todos países de Asia. Irlanda se ubicó séptima, siendo el único país occidental que superó los 500 puntos.

La clave del éxito de Singapur radica en su compromiso con la educación, que ha sido parte de su estrategia nacional desde su independencia de Malasia en 1965. Durante décadas, el país ha trabajado para elevar el nivel educativo, buscando mejorar el bienestar de su población, que actualmente ronda los 6 millones de habitantes, y que anteriormente enfrentaba un alto índice de analfabetismo.

En sus inicios, Singapur implementó un sistema educativo centrado en el concepto de "kiasu", un término en dialecto chino que significa "miedo a quedarse atrás". Este enfoque ha llevado a un sistema bilingüe que clasifica a los estudiantes según su rendimiento académico. Muchos niños asisten a academias que operan los siete días de la semana, con una carga horaria intensa y un fuerte énfasis en ciencias y tecnología.

No obstante, el Gobierno, considerado por algunos como "autocrático", decidió introducir cambios drásticos en su enfoque educativo: a partir de 2027, se permitirá el uso de castigos físicos en las escuelas para estudiantes desde el nivel primario.

En mayo, las autoridades aprobaron una normativa que autoriza a los docentes a aplicar azotes en casos de "faltas graves", con la intención de combatir el bullying, un problema creciente en las aulas de Singapur.

Según la regulación del Ministerio de Educación, los castigos físicos se permitirán a partir de los 9 años. El documento oficial establece que "el castigo físico es una opción disciplinaria solo para niños y se emplea como recurso final, estrictamente cuando sea absolutamente necesario".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que entre el 25% y el 50% de los niños a nivel global sufren castigos físicos en el ámbito educativo, a pesar de que las investigaciones indican que "las consecuencias de estas prácticas pueden perdurar toda la vida, afectando la salud física y mental, la educación, así como el funcionamiento social y laboral".