Servicio interior: la valentía de cuatro mujeres en la resistencia vasca

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en París en 1940, la novela "Servicio interior" nos sumerge en una historia real que parece sacada de la ficción. Con el ejército nazi tomando la ciudad, el gobierno vasco en el exilio se ve forzado a abandonar documentos cruciales que desencadenan una persecución implacable por parte de los alemanes y el régimen franquista. En el centro de esta trama se encuentran cuatro mujeres valientes: Bittori Etxeberria, Itziar Mujika, Delia Lauroba y Tere Verdes, quienes, a pesar de llevar vidas aparentemente ordinarias, tejieron una red de resistencia que permitió transmitir información vital para ayudar a los presos.

La novela, escrita con un estilo ágil y visualmente impactante, se estructura en capítulos breves que mantienen el interés del lector. A través de sus páginas, se revela un misterio que ha perdurado en el tiempo: ¿quién fue el responsable de abandonar los documentos que condenaron a la red de mujeres? ¿Fue un error o una traición? Este enigma añade una capa de tensión a la narrativa, invitando a los lectores a reflexionar sobre la lealtad y el sacrificio en tiempos de guerra.

La figura de Pedro Urraca, un esbirro del régimen franquista en Francia, contrasta con la del lehendakari en el exilio, José Antonio Agirre, creando un choque entre la opresión y la resistencia. La obra no solo rescata del olvido la valentía de estas mujeres, sino que también pone de relieve el compromiso y la fe que demostraron en un contexto adverso. La historia de "Servicio interior" es un recordatorio de que el heroísmo puede manifestarse en las formas más discretas y silenciosas.

En un momento en que la memoria histórica cobra relevancia, esta novela se presenta como una lectura necesaria. Nos invita a reconocer y valorar el papel de las mujeres en la resistencia, quienes, a pesar de su anonimato, jugaron un papel crucial en la lucha contra la opresión. "Servicio interior" es un homenaje a su valentía y un llamado a no olvidar las lecciones del pasado.

**Ficha del libro**

| **Género** | Histórica y aventuras |

| **Editorial** | TUSQUETS |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9788411078221 |

| **ISBN digital** | 9788411078238 |

| **Idioma** | Español |