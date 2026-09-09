Ley de emergencia en Discapacidad: "Es una causa que nos atraviesa a todos"

Este miércoles a las 11 se realizará una concentración frente al Congreso de la Nación en reclamo por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Participarán familias, personas con discapacidad, organizaciones, prestadores, transportistas y trabajadores que brindan distintos tipos de apoyo.

Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe, explicó que buscan extender la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre de 2027. “Es un nuevo acto público, un nuevo reclamo, una concentración en el Congreso de la Nación para pedirle a diputados que voten la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, sostuvo en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.

Bolego señaló que la legislación fue aprobada después de un proceso complejo y que actualmente se cumple de manera parcial. “El año pasado sorteamos el veto del presidente de la Nación, la judicialización, y sin embargo nos encontramos hoy con una ley que se cumple parcialmente”, afirmó. También cuestionó que todavía quedan artículos pendientes de reglamentación y reclamó respuestas sobre las prestaciones y los pagos.

El reclamo se da en medio de un debate que tendrá lugar este miércoles en el Congreso, donde el oficialismo anticipó que buscará plantear una mayor participación de las provincias en las políticas vinculadas con discapacidad. Mientras tanto, desde el sector advierten que la situación afecta a transportistas, prestadores, familias y personas que dependen de estos servicios.

Informe de Fernando Carrafiello.