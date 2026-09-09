Ley de emergencia en Discapacidad: "Es una causa que nos atraviesa a todos"
La concentración será este miércoles a las 11 frente al Congreso y reunirá a familias, prestadores, transportistas y organizaciones del sector, que buscan extender la vigencia de la normativa hasta el 31 de diciembre de 2027.
09/09/2026 | 06:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Protesta en Rosario por los derechos de personas con discapacidad.
Este miércoles a las 11 se realizará una concentración frente al Congreso de la Nación en reclamo por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Participarán familias, personas con discapacidad, organizaciones, prestadores, transportistas y trabajadores que brindan distintos tipos de apoyo.
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe, explicó que buscan extender la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre de 2027. “Es un nuevo acto público, un nuevo reclamo, una concentración en el Congreso de la Nación para pedirle a diputados que voten la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, sostuvo en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.
Bolego señaló que la legislación fue aprobada después de un proceso complejo y que actualmente se cumple de manera parcial. “El año pasado sorteamos el veto del presidente de la Nación, la judicialización, y sin embargo nos encontramos hoy con una ley que se cumple parcialmente”, afirmó. También cuestionó que todavía quedan artículos pendientes de reglamentación y reclamó respuestas sobre las prestaciones y los pagos.
El reclamo se da en medio de un debate que tendrá lugar este miércoles en el Congreso, donde el oficialismo anticipó que buscará plantear una mayor participación de las provincias en las políticas vinculadas con discapacidad. Mientras tanto, desde el sector advierten que la situación afecta a transportistas, prestadores, familias y personas que dependen de estos servicios.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se realizará este miércoles? Una concentración frente al Congreso de la Nación para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
¿Quién es Pablo Bolego? Es el presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe.
¿Cuándo buscan extender la norma? Hasta el 31 de diciembre de 2027.
¿Qué cuestiona Bolego sobre la ley? Que se cumple de manera parcial y que quedan artículos pendientes de reglamentación.
¿Qué debate se dará en el Congreso? Se discutirá la mayor participación de las provincias en políticas relacionadas con discapacidad.