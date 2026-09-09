China rechaza acusaciones de EE.UU. sobre maliciosa destilación de IA antes de cumbre Trump-Xi

FOTO: China responde a acusaciones de EE.UU. de destilación "maliciosa" de IA antes de reunión Trump-Xi

BANGKOK — En respuesta a las acusaciones de Estados Unidos, China afirmó el miércoles que los desarrolladores de inteligencia artificial en su territorio no están involucrados en actividades "agresivas y maliciosas" para extraer capacidades de sistemas de IA estadounidenses avanzados.

El FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura publicaron un aviso conjunto el martes, indicando que desarrolladores chinos han "destilado" capacidades de modelos estadounidenses de IA como Claude de Anthropic, GPT de OpenAI, Gemini de Google y Grok de SpaceXAI, desde al menos finales de 2024.

El aviso menciona específicamente a empresas chinas como DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI y Z.ai, sugiriendo que estas actividades se llevaron a cabo con el conocimiento del gobierno chino.

Desde Beijing, el Ministerio de Exteriores instó a Estados Unidos a "abstenerse de hacer acusaciones infundadas o difamaciones". El vocero del ministerio, Mao Ning, declaró que el avance de la IA en China es resultado de una autosuficiencia tecnológica. "Ambos países, como potencias en IA, deberían fomentar la cooperación para un desarrollo inclusivo y beneficioso para todos", añadió.

Se anticipa que la gobernanza de la IA será un tema de discusión en las conversaciones programadas entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping a finales de este mes.

El aviso de Estados Unidos también indicó que las empresas chinas "canalizan las solicitudes de destilación a través de múltiples vías para obtener acceso no autorizado", lo que constituye una violación de los términos de uso de las empresas estadounidenses. Asimismo, las agencias señalaron que estas empresas están llevando a cabo actividades de destilación a gran escala, extrayendo funcionalidades restringidas de los modelos de IA estadounidenses.

Las acusaciones de que las empresas chinas logran ahorros en sus campañas de destilación mediante la compra al por mayor de suscripciones premium de empresas estadounidenses fueron también mencionadas en el aviso.

Modelos de IA como el Kimi K3 de Moonshot han comenzado a ganar popularidad en Estados Unidos, siendo considerados alternativas más eficientes y económicas frente a modelos de IA estadounidenses, a pesar de las restricciones que impiden que China acceda a tecnologías avanzadas.

Las afirmaciones de EE.UU. contienen más detalles que acusaciones anteriores contra desarrolladores de IA chinos. Empresas como Anthropic y OpenAI también han hecho acusaciones similares, mientras que Beijing sostiene que estas afirmaciones carecen de fundamento.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró en un evento reciente que China "nunca podrá ponerse por delante" de Estados Unidos en el campo de la IA, reiterando que "los chinos destilan nuestros modelos".

DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI y Z.ai no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.