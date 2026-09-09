Aerolíneas británicas buscan soluciones tras la cancelación de 1.750 vuelos por fallas técnicas

LONDRES — El director del sistema de control del tráfico aéreo en Reino Unido fue convocado a una reunión con la ministra de Transporte, mientras las aerolíneas se apresuraban el miércoles a normalizar el servicio tras la cancelación de más de 1.750 vuelos debido a problemas técnicos. Los inconvenientes comenzaron el martes, afectando el desplazamiento aéreo en todo el país y dejando a muchos pasajeros varados durante horas en las pistas y terminales de los aeropuertos.

Se anticipaba que los retrasos continuarían el miércoles, ya que las aerolíneas trabajaban en reubicar a los pasajeros afectados en nuevos vuelos y reposicionar aeronaves que quedaron en aeropuertos incorrectos debido a las cancelaciones. Los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo de Reino Unido (NATS) informaron que el problema se debió a "un fallo en nuestro sistema de procesamiento de vuelos", el cual ya fue solucionado.

Las aerolíneas de bajo costo, como Ryanair y Wizz Air, han exigido la renuncia del director de NATS, Martin Rolfe, tras esta segunda gran interrupción en el sistema de control del tráfico aéreo en tres años. Rolfe se disculpó el miércoles por los inconvenientes ocasionados, pero destacó que el sistema de control aéreo sigue siendo uno de los más seguros y eficientes a nivel mundial.

"Nuestro deber es garantizar la seguridad de las personas", declaró Rolfe a la BBC. "Nunca tomamos estas decisiones a la ligera. Solo actuamos cuando hay un problema que no puede resolverse de inmediato, asegurándonos de que quienes están volando estén a salvo. Restablecemos estos sistemas complejos lo más rápido posible".

Sin embargo, la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, solicitó más explicaciones y convocó a Rolfe a una reunión para discutir la situación. "Busco garantías de que se aprenderán lecciones y que los sistemas que respaldan la aviación están a la altura de la tarea", escribió Alexander en una publicación en X.