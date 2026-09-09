Conflicto en el Golfo Pérsico: Estados Unidos e Irán intensifican ataques a buques petroleros

FOTO: La nueva oleada de ataques se intensificó cuando Irán anunció que capturó un sumergible no tripulado de Estados Unidos.

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han hundido cinco buques petroleros iraníes como represalia por los recientes ataques del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense. La información fue proporcionada por el Comando Central de Estados Unidos y divulgada por la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, el buque de guerra estadounidense logró evadir con éxito los ataques iraníes, que incluyeron misiles balísticos, y continuó realizando su patrullaje en las aguas del Golfo Pérsico, según comunicó el comando a través de la red social X.

El comando militar estadounidense destacó que "se ordenó a los tripulantes abandonar las embarcaciones antes de que fueran atacadas e inhabilitadas", asegurando así la seguridad de la tripulación. Los ataques se llevaron a cabo cerca de la isla iraní de Kharg, según reportes de Xinhua.

El día sábado, el ejército estadounidense destruyó tres buques petroleros iraníes tras un intento del CGRI de atacar un portaaviones y un destructor de misiles guiados. Todos los intentos de ataque por parte del CGRI contra los buques de guerra estadounidenses resultaron fallidos, según la misma declaración.

Funcionarios estadounidenses indicaron que estos ataques forman parte de una "campaña de presión" destinada a afectar la economía iraní, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo.

Ataques de Irán

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró que el miércoles llevó a cabo ataques contra dos buques estadounidenses y ocho petroleros en el Golfo, como respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra cinco de sus embarcaciones, según informaron medios estatales iraníes.

Horas antes, las fuerzas navales del CGRI habían anunciado la captura de un sumergible no tripulado considerado uno de los más avanzados del ejército estadounidense, en la entrada del estrecho de Ormuz, de acuerdo con el medio oficial del CGRI, Sepah News.

Además, el CGRI confirmó haber atacado con misiles balísticos una base estadounidense en Al Azraq, Jordania, como represalia por la ofensiva estadounidense contra los petroleros iraníes.

Agencia NA