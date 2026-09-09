Casi 1.000 fallecidos por sarampión en Bangladesh ante un alarmante brote de la enfermedad

DACA, Bangladesh — La bebé Rojatun Jannat Ramisa, de ocho meses, lucha por respirar en un hospital de la capital de Bangladesh, mientras sus padres observan impotentes. Ella es una de miles de niños afectados por un brote de sarampión que se propaga por el país, dejando tras de sí cientos de muertes infantiles debido a los retrocesos en el programa de vacunación nacional.

Su madre, Ranu Akhter, recorrió largas distancias tras ser derivada desde el este de Bangladesh a un hospital infantil especializado en Daca en busca de tratamiento. "Hace catorce días, en el hospital del distrito, vi a otros niños con erupciones rojas, llagas en la boca y fiebre", comentó Akhter, enfatizando la extensión del brote.

El número de fallecidos sigue en aumento. Desde marzo, cuando más de 100 niños murieron en un solo mes, el gobierno ha reportado hasta ahora 999 muertes por casos sospechosos de sarampión, según la Dirección General de Servicios de Salud.

Más de 166.000 casos sospechosos han sido registrados, con 19.835 infecciones confirmadas por laboratorio, según el Ministerio de Salud. En un esfuerzo por contener el brote, el gobierno ha lanzado una campaña de vacunación de emergencia en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otras entidades.

Bangladesh se apresura a vacunar a los niños

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños. Para detener su propagación, la OMS recomienda vacunar al 95% de la población. Sin embargo, la cobertura se ha visto afectada por interrupciones en el programa de vacunación debido a la pandemia y la agitación política.

Durante años, Bangladesh había logrado controlar el sarampión, con un programa de vacunación que había protegido a millones. Sin embargo, el periodo de 2021 a 2025 se caracterizó por un aumento en los casos, en gran parte debido a la falta de acceso a vacunas. Atiikul Islam, especialista en neonatología, explicó que la pandemia interrumpió las vacunaciones, y muchos niños no recibieron sus dosis durante ese tiempo.

El gobierno ha sido criticado por fallas en la planificación y ejecución de campañas de vacunación, especialmente durante la agitación política que culminó en la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Los efectos del descontrol

A pesar de que la situación ha mejorado ligeramente, los médicos advierten que no es suficiente. El Hospital Bangladesh Shishu ha estado tratando a niños con complicaciones severas como neumonía y encefalitis debido al sarampión. "Estamos agotados", afirmó Islam.

La crisis de salud pública en Bangladesh subraya la necesidad urgente de restablecer y mantener los programas de vacunación para proteger a la población infantil y evitar una mayor tragedia.