Récord de registros para los Fan Fest: casi 80 mil entradas en las primeras 24 horas

FOTO: El Monumento a la Bandera se prepara para los Suramericanos.

Los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 generaron un fuerte interés desde el primer día de inscripción. En las primeras 24 horas se registraron 78.348 tickets para acceder de manera gratuita a los distintos escenarios: 39.213 corresponden a Rosario, 25.608 a Santa Fe y 13.527 a Rafaela.

La propuesta se extenderá durante las dos semanas de competencia con cinco Fan Fest distribuidos en las tres ciudades sede, siete escenarios en simultáneo, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos. También habrá DJs, actividades recreativas y culturales, propuestas para las infancias, charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.

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Entre los artistas que formarán parte de la programación aparecen Los Pericos, Turf, Rombai, Cacho Deicas, Q’Lokura, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano e Indios. En Rosario los espacios estarán ubicados en el Museo del Deporte y el Parque Independencia; en Santa Fe, en el Parque del Sur; y en Rafaela, en el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo.

El acceso será libre y gratuito, pero requiere registro previo en la web oficial y la descarga de un código QR para cada jornada. Además, este sábado 12 de septiembre a las 18 se realizará la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera, con el desfile de las delegaciones y shows de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, con arreglos de Lito Vitale.