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Franco Colapinto debuta en el Gran Premio de España de Fórmula 1 este fin de semana

Este fin de semana debutará el Circuito Madring en la categoría reina del automovilismo.

09/09/2026 | 10:06Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine participará este fin de semana en el Gran Premio de España, que corresponde a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrollará en el Circuito de Madring, una pista que se inauguró este año y tiene una longitud de 5,419 kilómetros y un total de 22 curvas.

La actividad del GP de España dará inicio este viernes a las 8:30 de la mañana con la primera práctica libre, que durará una hora. Posteriormente, la segunda sesión de entrenamientos comenzará a las 12 del mediodía.

El sábado, los pilotos tendrán su última oportunidad para ajustar sus monoplazas, ya que a las 7:30 de la mañana se llevará a cabo la tercera y última práctica libre. La clasificación se realizará a las 11 de la mañana.

La acción en el Circuito de Madring culminará el domingo con la carrera, programada para las 10 de la mañana.

Colapinto llega a este Gran Premio tras una destacada actuación en Italia, donde finalizó noveno después de recuperarse de un despiste que lo había relegado del cuarto al decimosexto lugar. En esa carrera, el piloto argentino expresó entre lágrimas que había desaprovechado una gran oportunidad tanto para él como para Alpine.

A pesar de ello, el rendimiento de su monoplaza genera optimismo de cara a las próximas competencias, lo que podría llevar al argentino a tener un final de temporada prometedor, siempre y cuando evite cometer errores significativos.

En cuanto a la lucha por el título, el líder del campeonato es el italiano Kimi Antonelli de Mercedes, quien logró una remontada histórica en el Gran Premio de Italia, donde comenzó en el decimonoveno lugar y terminó ganando la carrera.

Con esta victoria, Antonelli acumula 267 puntos, manteniendo una ventaja de 66 sobre su perseguidor, el británico George Russell, también de Mercedes.

El cronograma y horarios del GP de España

Viernes 11/9:

  • Práctica libre 1 de 8:30 a 9:30
  • Práctica libre 2 de 12 a 13

Sábado 11/9:

  • Práctica libre 3 de 7:30 a 8:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 12/9:

  • Carrera a las 10

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que competirá en el GP de España?
El piloto argentino es Franco Colapinto.

¿Dónde se llevará a cabo el Gran Premio de España?
El Gran Premio se realizará en el Circuito de Madring.

¿Cuándo comenzará la actividad del GP de España?
La actividad comenzará el viernes a las 8:30 de la mañana.

¿Qué pasó con Colapinto en la última carrera en Italia?
Colapinto finalizó noveno tras recuperarse de un despiste que lo hizo caer en posiciones.

¿Quién lidera el campeonato de Fórmula 1 actualmente?
El líder del campeonato es el italiano Kimi Antonelli.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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