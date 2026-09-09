FOTO: Liberan a uno de los acusados en el caso del policía asesinado en la Liga Cañadense

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El juez Guillermo Lanfranco Pari ha decidido liberar a uno de los imputados en el caso del asesinato del policía Eduardo Damián López, quien sufrió un ataque con un hierro en la cabeza a finales de junio durante la final de la Liga Cañadense entre los clubes Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

La medida favoreció a Agustín Amarilla, uno de los dos acusados hasta ahora, mientras se sigue buscando a otros posibles implicados en la muerte del efectivo, ocurrida el 28 de junio, tras un ataque de una facción de hinchas contra la Policía.

A pesar de la liberación, el imputado deberá cumplir con ciertas condiciones, como fijar domicilio en Carcarañá, presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial, y se le prohibirá el contacto con testigos. Además, tendrá que depositar una fianza de $2 millones, según informa el medio La Capital.

Ante esta decisión, el fiscal Juan Pablo Baños anunció su intención de apelar ante la Cámara de Apelaciones, buscando revocar el beneficio otorgado a Amarilla.

El otro imputado, Julio Zalazar, está acusado de clavar un barra de hierro de casi un metro en la cabeza del oficial. Posteriormente, Amarilla utilizó el mismo objeto para empujar el hierro hacia el interior del cráneo de López.

Las autoridades encargadas de la investigación han señalado que aún quedan por identificar otros coautores o partícipes del ataque que resultó en la muerte del policía, quien falleció al día siguiente en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).

Ante la falta de información concreta, se está solicitando la colaboración de la población para ayudar a identificar a los presuntos responsables del homicidio. Actualmente, se ofrece una recompensa de $25 millones para aquellos que puedan aportar datos relevantes.