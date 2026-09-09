Friedrich Merz denuncia a la AfD por promover una peligrosa "limpieza étnica" en Alemania

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) — Friedrich Merz, el jefe del Gobierno alemán, acusó este miércoles a la extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD) de fomentar una "limpieza étnica" durante una intensa sesión en el Bundestag, luego de la reciente victoria electoral de este partido en una elección regional, según un medio internacional.

Una de las propuestas más controvertidas de la AfD es una ofensiva de "remigración y deportación" de migrantes irregulares, un tema que ha generado gran debate en el país, tal como señaló la Agencia Noticias Argentinas.

Merz, en su intervención, manifestó: "La palabra 'remigración' no es más que el sinónimo de una limpieza étnica en función del origen y del color de la piel", y sus declaraciones fueron interrumpidas varias veces por los diputados de la AfD.

En su discurso, el canciller también advirtió que la posible salida de trabajadores migrantes podría perjudicar a sectores económicos clave, como "la artesanía", los "centros de atención y cuidados" y los "restaurantes".

Antes de la intervención de Merz, la codirigente nacional de la AfD, Alice Weidel, afirmó que la "inmigración masiva" había ocasionado "un aumento de la criminalidad" y "un incremento masivo de los delitos de carácter sexual y de los actos de violencia brutal".

Las estadísticas criminales alemanas indican una sobrerrepresentación de extranjeros en ciertos delitos; sin embargo, los investigadores aclaran que estos datos no permiten establecer una relación de causalidad directa entre la inmigración y la criminalidad, según una crónica del sitio RFI.

El canciller minimizó la victoria de la AfD, sugiriendo que no alcanzaron su "verdadero objetivo electoral" de obtener la mayoría absoluta de los escaños en Sajonia-Anhalt. Merz desafió: "El 56% de los votantes de Sajonia-Anhalt no han votado por ustedes".

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, exigió recientemente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que tenga en cuenta los intereses de Alemania, especialmente en lo que respecta a su industria de defensa. Wadephul también apoyó la repatriación de hombres ucranianos en edad militar que residen en Alemania.

Según informó el diario Bild, Wadephul recordó a Zelenski: "Somos ya el principal apoyo de Ucrania en términos de asistencia financiera y militar. Y, naturalmente, debe ocurrir que la industria de defensa alemana se beneficie de ello".

Durante una entrevista con Bild, el ministro expresó: "Estamos con ustedes, los apoyamos. Pero también tengo que explicárselo a los contribuyentes alemanes, y lo mínimo es que todas las medidas de adquisición también impliquen a la industria de defensa alemana".

Wadephul también subrayó que no estaban satisfechos con el volumen de pedidos en Alemania y solicitó al Gobierno ucraniano que revise esta situación.