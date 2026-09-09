Tras el grave accidente que sufrió, Saúl Salcedo volverá a entrenar en Newell's

FOTO: Imágenes del accidente del exjugador de Newell's Saúl Salcedo.

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Saúl Salcedo volverá a entrenar con Newell’s en diciembre y estará en condiciones de realizar la pretemporada con el plantel profesional. Así lo anticipó Estadio 3, en una noticia esperada para el defensor paraguayo.

El zaguero sufrió una compleja fractura de tibia y peroné el pasado 12 de junio, cuando protagonizó un grave accidente automovilístico en la provincia de Chaco mientras viajaba junto a su familia rumbo a Paraguay.

Como consecuencia del choque, un hombre de 51 años murió y otras cinco personas resultaron heridas. Salcedo continúa con su recuperación y, de acuerdo con los plazos previstos, apunta a regresar a los entrenamientos en diciembre y comenzar la pretemporada junto al resto del plantel.