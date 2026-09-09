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Tras el grave accidente que sufrió, Saúl Salcedo volverá a entrenar en Newell's

Anticipo de Estadio 3: el defensor paraguayo evoluciona favorablemente de la fractura de tibia y peroné que sufrió en junio y tiene previsto sumarse a la preparación del plantel rojinegro.

09/09/2026 | 14:14Redacción Cadena 3 Rosario

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Imágenes del accidente del exjugador de Newell's Saúl Salcedo.

FOTO: Imágenes del accidente del exjugador de Newell's Saúl Salcedo.

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  1.

    Audio. Anticipo Estadio 3: Tras el grave accidente que sufrió, Saúl Salcedo volverá a entrenar en Newell's

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Saúl Salcedo volverá a entrenar con Newell’s en diciembre y estará en condiciones de realizar la pretemporada con el plantel profesional. Así lo anticipó Estadio 3, en una noticia esperada para el defensor paraguayo.

El zaguero sufrió una compleja fractura de tibia y peroné el pasado 12 de junio, cuando protagonizó un grave accidente automovilístico en la provincia de Chaco mientras viajaba junto a su familia rumbo a Paraguay.

Como consecuencia del choque, un hombre de 51 años murió y otras cinco personas resultaron heridas. Salcedo continúa con su recuperación y, de acuerdo con los plazos previstos, apunta a regresar a los entrenamientos en diciembre y comenzar la pretemporada junto al resto del plantel.

Lectura rápida

¿Quién volverá a entrenar con Newell’s?
Saúl Salcedo volverá a entrenar con Newell’s en diciembre.

¿Qué lesión sufrió Salcedo?
Salcedo sufrió una compleja fractura de tibia y peroné.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente automovilístico ocurrió el 12 de junio.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente se produjo en la provincia de Chaco.

¿Qué consecuencias tuvo el accidente?
Un hombre de 51 años murió y otras cinco personas resultaron heridas.

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