Ex fiscal Mariano Ríos Artacho enfrenta prisión preventiva por desvío de fondos judiciales

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El ex fiscal Mariano Ríos Artacho, señalado como líder de una asociación ilícita que desvió más de $400 millones de fondos de cuentas judiciales en Santa Fe, quedó preso con prisión preventiva por 90 días, medida que también se aplicó a otros cuatro involucrados.

La jueza María Trinidad Chiabrera tomó esta decisión tras la audiencia en la que se imputó a Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita que habría operado desde 2017 hasta 2024 con fondos depositados en cuentas judiciales.

La acusación indica que el dinero provenía de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y fondos secuestrados en diversas investigaciones.

Según el medio La Capital, en la audiencia se reveló que se han analizado hasta el momento 48 de un total de 148 cuentas judiciales, lo que ha permitido acreditar al menos 12 hechos delictivos.

Durante la jornada, el ex fiscal admitió haber robado dinero, pero rechazó la existencia de una asociación ilícita, argumentando que es ludópata y que fue él quien implicó a los demás acusados.

La investigación sigue su curso, y los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani estiman que el perjuicio económico asciende a $425 millones.

Ríos Artacho, quien presentó su renuncia al Ministerio Público de Acusación en junio de 2024, permanece detenido desde principios de septiembre tras 15 allanamientos simultáneos en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.