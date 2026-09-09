Ex fiscal Mariano Ríos Artacho enfrenta prisión preventiva por desvío de fondos judiciales
Lo acusan como jefe de una asociación ilícita que desvió más de $400 millones. Hay más implicados.
FOTO: Ex fiscal Mariano Ríos Artacho enfrenta prisión preventiva por desvío de fondos judiciales
Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El ex fiscal Mariano Ríos Artacho, señalado como líder de una asociación ilícita que desvió más de $400 millones de fondos de cuentas judiciales en Santa Fe, quedó preso con prisión preventiva por 90 días, medida que también se aplicó a otros cuatro involucrados.
La jueza María Trinidad Chiabrera tomó esta decisión tras la audiencia en la que se imputó a Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita que habría operado desde 2017 hasta 2024 con fondos depositados en cuentas judiciales.
La acusación indica que el dinero provenía de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y fondos secuestrados en diversas investigaciones.
Según el medio La Capital, en la audiencia se reveló que se han analizado hasta el momento 48 de un total de 148 cuentas judiciales, lo que ha permitido acreditar al menos 12 hechos delictivos.
Durante la jornada, el ex fiscal admitió haber robado dinero, pero rechazó la existencia de una asociación ilícita, argumentando que es ludópata y que fue él quien implicó a los demás acusados.
La investigación sigue su curso, y los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani estiman que el perjuicio económico asciende a $425 millones.
Ríos Artacho, quien presentó su renuncia al Ministerio Público de Acusación en junio de 2024, permanece detenido desde principios de septiembre tras 15 allanamientos simultáneos en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién es Mariano Ríos Artacho?
Es un ex fiscal acusado de liderar una asociación ilícita en Santa Fe.
¿Cuánto dinero se desvió?
Se estima que más de $400 millones fueron desviados de cuentas judiciales.
¿Qué decidió la jueza?
La jueza María Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva por 90 días para Ríos Artacho y otros implicados.
¿Cuándo operó la asociación ilícita?
La asociación habría estado activa desde 2017 hasta 2024.
¿Qué alegó Ríos Artacho?
Reconoció el robo de dinero pero negó la existencia de una asociación ilícita, afirmando ser ludópata.
[Fuente: Noticias Argentinas]