Corte total en la autopista Rosario-Córdoba por un fuerte choque entre un auto y un camión

Un fuerte accidente se produjo en el kilómetro 335 de la Autopista Rosario-Córdoba, en la mano hacia Rosario. Según las primeras informaciones, un vehículo que circulaba desde Rosario hacia Córdoba despistó, impactó contra el cantero central y, tras cruzar hacia la mano contraria, terminó chocando contra un camión que circulaba en sentido Córdoba-Rosario.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del vehículo de menor porte sufrieron heridas leves. En tanto, el camionero quedó atrapado dentro de la cabina y tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Carcarañá, que trabajaron en el lugar para liberarlo. Luego fue trasladado a un centro asistencial de la zona.

Por el momento, la mano hacia Rosario permanece con corte total. El tránsito es desviado por la Ruta Provincial 26 hasta la Ruta Nacional 9, luego hacia San Jerónimo Sud, para finalmente retomar la Autopista Rosario-Córdoba.