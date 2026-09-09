Turismo Carretera: Se abre la Copa de Oro en San Luis, análisis, posiciones, horarios, inscriptos

FOTO: Castellano y Dodge lideran la Copa, pero les falta la victoria

El Turismo Carretera dejó oficialmente presentada su 'Copa de Oro 2026' con una reunión de pilotos, directivos, sponsors y prensa, en la sede metropolitana de la ACTC. Las cinco competencias finales, son el territorio de definición de un campeonato que -hasta aquí- tuvo dos marcas nuevas, diez ganadores distintos y más de cincuenta coches inscriptos en cada fecha.

El TC presentó oficialmente su Copa de Oro 2026, en una reunión encabezada por su presidente Hugo Mazaccane y el sponsor del play-off, Juan Carlos Lucio Godoy de RUS

El arranque será el próximo fin de semana -12 y 13 de septiembre- en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de la ciudad de San Luis, una pista técnica y exigente, que demanda por igual las cualidades de la máquina y del piloto.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Con los resultados de la Etapa Regular, la Copa de Oro ya tiene su primer encuadre de posiciones definido: Jonatan Castellano -Dodge- 15 pts.; Agustín Canapino -Chevrolet-, Otto Fritzler -Mercedes-, Mariano Werner -Ford- y Facundo Chapur -Torino-, 8; José Manuel Urcera -Mercedes-, Marcos Landa -Chevrolet-, Christian Ledesma -Pradecon-, Mauricio Lambiris -Martínez Competición-, Hernán Palazzo -Toyota- y Juan Pablo Gianini -Ford-, no suman puntos, todavía.

Canapino y Ledesma son dos experimentados de Chevrolet que harán mucha fuerza para llevarse la corona. Al marplatense, claro, todavía le falta la victoria que el arrecifeño ya tiene.

En el análisis de la temporada, no puede soslayarse que las paridades de marcas quedaron bastante establecidas en desarrollo de las 10 fechas clasificatorias, en las que no se repitió un ganador y ganaron 6 de las 7 marcas participantes:

01 EL CALAFATE: Nicolás Moscardini -Ford-

02 VIEDMA: Julián Santero -BMW-

03 NEUQUÉN: Agustín Canapino -Chevrolet-

04 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Santiago Mangoni -Chevrolet-

05 TERMAS DE RÍO HONDO: Mariano Werner -Ford-

06 CÓRDOBA: Facundo Chapur -Torino-

07 RAFAELA: Valentín Aguirre -Chevrolet-

08 POSADAS: Otto Fritzler -Mercedes-

09 SAN JUAN: Tobías Martínez -Chevrolet-

10 PARANÁ: Juan Martín Trucco -Dodge-

Rossi ha demostrado velocidad con el Camry, llevándose dos poles, pero no tiene la victoria, ni fue tan contundente los domingos

La única marca que no ganó es Toyota que, sin embargo, cuenta con dos de sus figuras en el play-off (Palazzo y Rossi, ambos del Pradecon) y tuvo siete fechas en sus filas a otro de los clasificados (Urcera, antes de pasarse a Mercedes).

La estadística, refiere: 4 victorias de Chevrolet, 2 de Ford y 1 para BMW, Torino y Dodge.

A Werner parece faltarle ese 'poquito' en el coche para prenderse con todo en la batalla, pero mientras, ya tiene la victoria y si es regular... quién sabe

En las clasificaciones -siempre, buen parámetro de velocidad-, hubo 7 'poleman' distintos en 9 carreras (SJ es por sorteo):

01 EL CALAFATE: Nicolás Moscardini -Ford-

02 VIEDMA: Julián Santero -BMW-

03 NEUQUÉN: Matías Rossi -Toyota-

04 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Marco Dianda -Dodge-

05 TERMAS DE RÍO HONDO: Matías Rossi -Toyota-

06 CÓRDOBA: Juan Tomás Catalán Magni -Toyota-

07 RAFAELA: Valentín Aguirre -Chevrolet-

08 POSADAS: Otto Fritzler -Mercedes-

09 SAN JUAN:

10 PARANÁ: Juan Martín Trucco -Dodge-

En resumen: 3 pole position de Toyota, 2 de Dodge, 1 de Ford, BMW, Mercedes y Chevrolet. No tuvo ninguna Torino.

Mercedes Benz entró con todo en el TC de la mano del Maquin Parts y un velocísimo Fritzler, uno de los grandes candidatos en la Copa

Los aspectos reglamentarios principales:

El primero y esencial: Para ganar el campeonato de TC, es requisito obligatorio ganar una de las 15 carreras de la temporada.

- Lo cumplen, hoy, entre los clasificados: Canapino, Werner, Fritzler y Chapur.

- Lo incumplen, hoy, entre los clasificados: Castellano, Urcera, Landa, Faín, Ledesma, Rossi, Lambiris, Palazzo y Gianini.

Este año hay 13 clasificados, porque es la primera vez que el Torneo de Carreras Especiales no fue ganado por uno de los 12 punteros del certamen. Como sucedió con Gianini que fue el piloto que más puntos sumó entre 'La Carrera de los Millones' de Rafaela y el 'Desafío de las Estrellas' en San Juan.

Gianini con el Mustang apoyado por las marcas oficiales de Ford Argentina es el 13° integrante de la Copa, tras ganar el torneo de Carreras Especiales

Los 13 clasificados entrenan (todos formarán parte del Grupo A) y clasifican (todos integrarán el 1° Cuarto) juntos durante las 5 competencias de la copa.

Respecto del peso, al no ganar más de una carrera, todos los ganadores que ingresaron arrancan en la Copa con 25 kgs. Si hubieran cargado los 10 kgs. de una segunda victoria, los habrían podido descargar, pero no fue el caso. Si ganan una segunda, cargarán 10 kgs. y si vencen en una tercera, 5 kgs. con los que llegan al tope máximo estipulado en 40 kgs. de lastre ubicados en la posición del hipotético 'acompañante'.

No es tan fácil explicar cómo sucedieron las cosas para que Santero y su BMW quedaran fuera de la Copa. Ahora, el mendocino apuesta todas sus fichas a los '3 de Último Minuto'

Es muy importante, tener en cuenta que el Campeonato General de Turismo Carretera 2026 sigue sumando y aportará los '3 de Último Minuto'. Los tres pilotos que más sumen, detrás de los 13 de la Copa se incorporan como habilitados en el play-off en la última fecha de la temporada (La Plata). Donde tendremos 16 potenciales campeones, si los números los avalan.

Y, finalmente, con el comienzo de la Copa de Oro se termina la posibilidad de realizar pruebas para todos los competidores.

Chapur y su Torino entraron al play-off y tienen la victoria, si mejoraran sus 'sábados' se les podría abrir una chance

En los últimos días, completaron ensayos:

SEP 1: Aguirre

SEP 2: Ardusso y Palazzo

SEP 3: Fritzler

SEP 7: Faín, Craparo y Ocho

SEP 8: Chapur, Canapino, Urcera, Rossi, Lambiris, Biagi con el coche de T. Martínez, Risatti y Jakos.

SEP 9: Castellano, Ledesma, Todino y Werner.

Los horarios para seguir el TC en San Luis:

Sábado 12 de septiembre

11:05 1° Entrenamiento

13:20 2° Entrenamiento

16:03 Clasificación

Domingo 13 de septiembre

10:55 1ª Serie -5 vueltas-

11:20 2ª Serie -5 vueltas-

11:45 3ª Serie -5 vueltas-

14:00 Final -25 vueltas o 50' minutos, máximo-

Turismo Carretera: Los 53 inscriptos para San Luis

1 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

2 3 Lambiris, Mauricio Ford GURI MARTINEZ COMP.

3 4 Todino, Germán Ford FPA RACING

4 5 Agrelo, Marcelo Torino TROTTA RACING

5 6 Trucco, Juan Martín Dodge DBG MOTORSPORT

6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

7 9 Olmedo, Jeremías Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

8 11 Werner, Mariano Ford FADEL MEMO CORSE

9 14 Ledesma, Christian Chevrolet PRADECON RACING

10 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet LRD PERFORMANCE

11 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM

12 27 Spataro, Emiliano Ford SPATARO RACING

13 29 Craparo, Elio Ford MORIATIS COMPETICION

14 32 Canapino, Matías Torino CATALAN MAGNI MOTORSPORT

15 37 Fontana, Norberto Chevrolet AZAR MOTORSPORT

16 53 Catalán Magni, J.T. Chevrolet CATALAN MAGNI MOTORSPORT

17 57 Gianini, Juan Pablo Ford JPG RACING

18 63 Bonelli, Nicolás Ford HERMANOS ALVAREZ

19 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT

20 77 Carinelli, Augusto Ford GURI MARTINEZ COMP.

21 79 Chapur, Facundo Torino TROTTA RACING

22 83 Ardusso, Facundo Ford GURI MARTINEZ COMP.

23 85 Risatti, Ricardo Ford TCM RACING TEAM

24 86 Faín, Ignacio Torino TROTTA RACING

25 87 Impiombato, Nicolás Torino IMPIOMBATO MOTORSPORT

26 88 Trosset, Nicolás Ford SAVINO SPORT

27 95 Landa, Marcos Chevrolet PRADECON RACING

28 101 Castellano, Jonatan Dodge GALARZA RACING

29 107 Martínez, Tobías Chevrolet RUS MED TEAM

30 109 Moscardini, Nicolas Dodge SAP TEAM

31 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS

32 112 Valle, Lucas Chevrolet RV RACING

33 113 Lugon, Rodrigo Ford AYP COMPETICION

34 114 Ferrante, Gastón Ford DI MEGLIO MOTORSPORT

35 115 De Carlo, Diego Chevrolet LRD PERFORMANCE

36 116 Candela, Kevin BMW CANDELA COMPETICION

37 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING

38 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING

39 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION

40 123 Vázquez, Martín Dodge MV RACING

41 133 Aguirre, Valentín Chevrolet PRADECON RACING

42 134 Jalaf, Matias Ford JALAF COMPETICION

43 137 Scialchi, Jeremías Ford MORIATIS COMPETICION

44 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT

45 141 Barrio, Jorge Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

46 147 Dianda, Marco Dodge GALARZA RACING

47 154 Ochoa, Joaquin Toyota AZAR MOTORSPORT

48 157 De Benedictis, J.B. Ford RUS MED TEAM

49 172 Álvarez, Santiago Toyota UR RACING

50 193 Castro, Marcos Torino DBG MOTORSPORT

51 197 Quijada, Marcos Chevrolet RUS MED TEAM

52 231 Urcera, José Manuel M.Benz MAQUIN PARTS

53 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

Cadena 3 Motor, con datos, reportes y fotografías de ACTC.org.ar.