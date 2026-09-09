FOTO: Jairo y Ricardo Mollo se unen para versionar "Chacarera de las piedras".

Jairo y Ricardo Mollo presentarán este jueves 10 de septiembre, a las 20, una nueva versión de "Chacarera de las piedras", la composición de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro. La grabación estará disponible en todas las plataformas digitales y se enmarca en el disco de dúos de Jairo.

La colaboración surgió a partir de una invitación del cantante al líder de Divididos. Mollo aceptó la propuesta y sugirió interpretar esta chacarera, que ya formaba parte del repertorio de Jairo.

El lanzamiento estará acompañado por un videoclip realizado por DBN, que alternará imágenes de los músicos durante la grabación en el estudio de Lito Vitale con escenas de Jairo en su faceta de artista plástico, mientras pinta un retrato de Yupanqui.

La elección de la canción reúne vínculos de ambos intérpretes con la obra del autor. En el caso de Jairo, se suma la amistad que mantuvo con Yupanqui cuando coincidieron en París. Mollo, por su parte, tiene entre sus antecedentes la versión de "El arriero" que grabó con Divididos.

"Chacarera de las piedras" evoca los paisajes, la cultura y el sentido de pertenencia al norte cordobés. Su letra menciona localidades como Caminiaga, Santa Elena y Rayo Cortado, y destaca a Cerro Colorado, un lugar estrechamente ligado a la vida de Yupanqui.

La nueva grabación cuenta con producción de Lito Vitale y Yaco González, mientras que los arreglos estuvieron a cargo de Vitale. Además de las voces de Jairo y Mollo, la interpretación incluye un solo de guitarra eléctrica del líder de Divididos.

Vitale también ejecutó el piano, los teclados, el bajo, la batería, el bombo legüero y la percusión. Completan la formación Mariano Delgado, en guitarra de cuerdas de nailon, y Víctor Carrión, en quena.

La grabación, la mezcla y la masterización fueron realizadas por Vitale en su estudio personal, "La casita de mis viejos".