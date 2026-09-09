FOTO: San Isidro: 240 detenciones en agosto y 80% de las alertas de seguridad llegaron al Municipio

Durante el mes de agosto, un total de 240 personas fueron detenidas en San Isidro gracias a operativos de prevención y tareas de identificación realizadas por el Sistema de Seguridad Municipal.

Las estadísticas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas revelan que, en ese mismo período, los oficiales llevaron a cabo la identificación de 27.457 ciudadanos y realizaron controles sobre 14.415 vehículos en diferentes puntos del distrito.

De las detenciones realizadas, el 70% se originó a partir de operativos de identificación y acciones preventivas, antes de que se consumara un delito.

Estos controles son parte del despliegue constante del Municipio para detectar situaciones sospechosas y prevenir delitos.

Asimismo, se destacó que el 26,8% de los delitos fueron detectados en tiempo real mediante patrullajes municipales o a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, lo que facilitó que los oficiales intervinieran de manera oportuna.

El Sistema de Seguridad también ha notado un incremento en la participación de los vecinos: casi ocho de cada diez comunicaciones sobre seguridad fueron realizadas directamente al Municipio.

Si se enfocan las comunicaciones relacionadas específicamente con delitos, los canales municipales concentraron el 63,9% del total.

Entre estos canales se incluye Ojos en Alerta, un programa que permite a los ciudadanos comunicarse por WhatsApp con el Sistema de Seguridad en caso de situaciones sospechosas o emergencias.

Durante agosto, tres de cada cuatro comunicaciones fueron realizadas a través de Ojos en Alerta o del número municipal 4512-3333.

La información proporcionada por los vecinos se combina con el trabajo de los oficiales que patrullan las calles y con el monitoreo de las cámaras, lo que permite que una misma situación pueda ser detectada por un patrullero, una cámara o un aviso ciudadano, activando así una respuesta rápida.

Este enfoque busca integrar la prevención, la tecnología y la participación vecinal para anticiparse a los delitos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, mientras que el contacto directo con los vecinos permite obtener información en tiempo real y orientar el despliegue de recursos de seguridad.