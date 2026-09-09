Apple presentó los iPhone 18 Pro y Pro Max y su primer plegable: todo lo que hay que saber

Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, junto con el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, en una renovación de su oferta de celulares que combina mejoras en las cámaras, mayor autonomía y nuevas funciones de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la compañía.

Los tres dispositivos parten de una capacidad de almacenamiento de 256 GB. Los precios iniciales anunciados en dólares son:

• iPhone 18 Pro: US$1.199

• iPhone 18 Pro Max: US$1.299

• iPhone Duo: US$1.999

Los modelos Pro estarán disponibles desde el 18 de septiembre. El Duo llegará el 23 de octubre, según la cobertura de la presentación.

El lanzamiento se realizó durante el evento Surprise and Shine y fue la primera presentación encabezada por John Ternus como CEO de Apple, después de que Tim Cook dejara ese cargo el 1 de septiembre. Cook pasó a ocupar la presidencia ejecutiva del directorio.

Durante su intervención, Ternus sostuvo que el iPhone es el principal dispositivo para interactuar con la inteligencia artificial, especialmente con Apple Intelligence, por su acceso a los contactos y a las interacciones cotidianas de los usuarios.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max incorporan baterías de mayor capacidad. Según Apple, el Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de video. Ambos presentan una Isla Dinámica de menor tamaño y una gama de colores que incluye bordó, azul glaciar, plata y negro.

El procesador es el A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada. Con este avance, la compañía busca acelerar las tareas vinculadas con la inteligencia artificial y reducir el consumo energético. El diseño también mejora la distribución del calor dentro del dispositivo.

En fotografía y video, los equipos suman Pro Controls, una herramienta que permite ajustar parámetros como el balance de blancos y la velocidad de obturación. Estos controles ofrecen más posibilidades para equilibrar los colores y definir cómo se captura el movimiento.

Otra novedad es la apertura variable de la cámara principal, presente en ambos modelos Pro. Se trata de un diafragma que se abre o se cierra para regular la cantidad de luz que llega al sensor. El sistema trasero de los Pro está compuesto por tres cámaras: principal, ultra gran angular y teleobjetivo.

La compañía también incorpora Apple Reference Image, una firma digital integrada en los datos de las fotografías al momento de la captura. Su objetivo es permitir la verificación de lo que registró el sensor y de la autenticidad de la imagen.

Por su parte, el iPhone Duo introduce el formato plegable en la familia. Cuenta con dos cámaras traseras, bordes de titanio y un pliegue que la compañía describe como prácticamente invisible. También permite personalizar los botones de acceso a las funciones más utilizadas.

La pantalla interna mide 7,6 pulgadas, mientras que la exterior, que se utiliza con el teléfono cerrado, tiene 5,4 pulgadas. Las cámaras frontales se ubican en el sector superior derecho, con un diseño casi imperceptible. El plegable también utiliza el procesador A20 Pro.

En el apartado del software, iOS 27 sucede a iOS 26. Apple anunció la actualización el 8 de junio, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2026, junto con iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, visionOS 27, tvOS 27 y la versión 27 del software para HomePod.

Su llegada está prevista para el tramo final de 2026. Apple sitúa el lanzamiento de iOS 27 en el otoño del hemisferio norte y el de Siri AI en inglés para más adelante este año.

La actualización amplía las capacidades de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial generativa de la empresa. Incluye mejoras en las Herramientas de Escritura y la posibilidad de generar imágenes mediante un modelo privado que funciona en la nube.

Las tareas que demandan más recursos, como la generación de imágenes, tendrán límites diarios de uso. Los suscriptores pagos de iCloud+ podrán acceder a un uso mayor de esas funciones, con excepción de quienes tengan contratado el plan de 50 GB.