Denuncian a policías de Tucumán por extorsión tras interceptar a un profesor sin justificación
Un profesor denuncia a policías de la Comisaría del Chañar por extorsión y amenazas tras ser interceptado sin justificación en Tucumán.
09/09/2026 | 15:17Redacción Cadena 3
FOTO: Un profesor denuncia un grave caso de extorsión
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Audio. Denuncian a policías de Tucumán por extorsión tras interceptar a un profesor sin justificación
Panorama Federal
Un profesor tucumano denuncia a policías de la Comisaría del Chañar por extorsión e ilícitos. Según la presentación formulada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, los efectivos interceptan a la víctima al regresar de dar exámenes sin justificación.
Los uniformados lo retuvieron en la seccional, lo amenazaron con imputarle una falsa causa por drogas y le exigieron dinero para no arruinar su carrera docente.
Tras revisar el dinero disponible en su cuenta bancaria, los policías forzaron al profesor a entregar dos millones y medio de pesos. Esto incluyó un millón mediante retiro en un cajero automático y un millón y medio a través de una transferencia virtual.
La defensa del profesor aporta comprobantes, registros de extracción y solicita la revisión de cámaras de seguridad y ruedas de reconocimiento para respaldar su denuncia.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué denuncia un profesor tucumano? El profesor denuncia a policías de la Comisaría del Chañar por extorsión e ilícitos.
¿Quiénes están involucrados en la denuncia? Policías de la Comisaría del Chañar y un profesor tucumano.
¿Cuándo ocurrió el incidente? Ocurrió cuando el profesor regresaba de dar exámenes.
¿Dónde sucedió el hecho? En la Comisaría del Chañar.
¿Cómo fue la extorsión? Los policías retuvieron al profesor y le exigieron dinero bajo amenazas de imputarle una causa falsa.
¿Por qué se denuncia a los policías? Por extorsión y por forzar al profesor a entregar dinero para no perjudicar su carrera docente.