Denuncian a policías de Tucumán por extorsión tras interceptar a un profesor sin justificación

Un profesor tucumano denuncia a policías de la Comisaría del Chañar por extorsión e ilícitos. Según la presentación formulada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, los efectivos interceptan a la víctima al regresar de dar exámenes sin justificación.

Los uniformados lo retuvieron en la seccional, lo amenazaron con imputarle una falsa causa por drogas y le exigieron dinero para no arruinar su carrera docente.

Tras revisar el dinero disponible en su cuenta bancaria, los policías forzaron al profesor a entregar dos millones y medio de pesos. Esto incluyó un millón mediante retiro en un cajero automático y un millón y medio a través de una transferencia virtual.

La defensa del profesor aporta comprobantes, registros de extracción y solicita la revisión de cámaras de seguridad y ruedas de reconocimiento para respaldar su denuncia.

Informe de Gabriel Melián