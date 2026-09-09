¿Y si Messi se despide de la Selección en Córdoba?

Son cada vez menos los partidos que le quedan a Lionel Messi por jugar. Retirado de la Selección y un futuro con Inter Miami incierto, las posibilidades para los argentinos de verlo en Estados Unidos no abundan.

¿Cuántos argentinos querrán verlo por primera y única vez? ¿Cuántos intentarán verlo de nuevo? ¿Cuántos estadios podría llenar Lionel Andrés Messi para su despedida?

En ese sentido, las especulaciones están a la orden del día.

Se rumorea que AFA lo invitará a participar de la próxima fecha FIFA a modo de despedida con el público, con un partido en el Monumental y otro en el Mario Kempes, a confirmar.

Los rivales serían Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 del próximo mes, aunque la única certeza es la agenda ya conocida.

La fecha FIFA extendida

La próxima ventana de la Selección será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Ese tiempo ya estaba estipulado para amistosos que todavía no están confirmados.

La opción que se barajaba era una gira por China. Sin Messi, esa opción quedó descartada.

Aún en este contexto, esas fechas son clave para el equipo, teniendo en cuenta el permiso para que Nahuel Molina Lucero y Leandro Paredes puedan cumplir sus sanciones en amistosos.

Sin embargo, organizar una despedida de tal magnitud -locación, venta de entradas, posibles futbolistas invitados- en solo tres semanas no parecería posible.

Por lo pronto, en breve, Lionel Scaloni deberá armar y anunciar su convocatoria para esa primera presentación post retiro del capitán.

¿Cuántas veces Messi jugó en Córdoba?

Entre todos los partidos que Messi jugó en Córdoba, uno sobresale por encima del resto: la victoria ante Bolivia por las Eliminatorias para Rusia 2018. Aquella noche en el Kempes fue determinante para un seleccionado que atravesaba un momento de fuerte incertidumbre y necesitaba recuperar confianza de cara al tramo final de la clasificación mundialista.

Ese encuentro suele ser señalado como uno de los puntos de partida de un proceso que, años después, desembocaría en las conquistas de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Para muchos hinchas, Córdoba fue el escenario donde comenzó a cambiar la relación entre Messi y una parte del público argentino que todavía mantenía dudas sobre su liderazgo en la Selección.

Los partidos de Messi en Córdoba fueron 3:

1: 11 de julio de 2011. Argentina 3-Costa Rica 0 (Copa América 2011).

2: 7 de septiembre de 2012. Argentina 3-Paraguay 1 (Eliminatorias Brasil 2014).

3: 29 de marzo de 2016. Argentina 2-Bolivia 0 (Eliminatorias Rusia 2018).