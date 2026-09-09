Ruben Darío Insua asume en San Lorenzo con la mira en los play off del Clausura
El "Gallego" inició su tercer ciclo al frente del "Ciclón", con el desafío de clasificar a los play off en las ocho fechas que restan del Torneo Clausura.
FOTO: Ruben Darío Insua brindó una conferencia de prensa en su nuevo ciclo con San Lorenzo.
Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Ruben Darío Insua fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de San Lorenzo en una conferencia de prensa. Acompañado por dirigentes del club, estableció como meta inmediata el objetivo de "entrar a los play off".
Durante la presentación, el actual presidente del "Ciclón", Marcelo Culotta, destacó la relevancia de Insúa en la historia del club: "Es un momento muy especial tener a alguien que nació en San Lorenzo como Darío; es especial porque es su tercer ciclo como técnico, es muy importante y forma parte de la historia de San Lorenzo; por eso lo recibimos como él se merece".
El mandatario también subrayó que "Es el capitán de un equipo, él desde la línea de cal sabe cómo es y lo que pasa en el club, y vuelve a un San Lorenzo que lo necesita; sabemos que es el técnico ideal para este momento, desde acá desearle éxitos para lo que viene".
El "Gallego" llegó a un acuerdo el domingo y comenzó a trabajar el lunes por la tarde en su primer entrenamiento con el primer equipo del "Ciclón". Observó que los jugadores estaban motivados y expresó: "El plantel está con ganas de trabajar y progresar; no esperábamos otra cosa".
Además, les comunicó que "saben el horario de llegada al entrenamiento pero no de salida", destacando que "la receptividad fue buena". Insua también comentó que la reciente victoria por 1-0 ante Talleres de Córdoba "mejora la confianza y la autoestima". Al analizar el encuentro, indicó: "En términos físicos, muy bien; buen partido en líneas generales".
En cuanto a la idea de juego, Insua enfatizó: "Vamos a tratar de conseguir el día a día, la suma de los ensayos, instalar una buena química y ser competitivos".
Por último, al ser consultado sobre posibles incorporaciones o salidas, respondió: "Estamos focalizados en el domingo, no en los jugadores o en incorporar a alguien; no es el momento, es un tema secundario si un jugador termina contrato o se va: hay que tener respuestas importantes dentro de la cancha. Hay que valorizar el trabajo de inferiores, construir tu propio patrimonio; si vos tenés buenos jugadores, menos tenés que mirar hacia fuera".
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo entrenador de San Lorenzo?
Ruben Darío Insua fue presentado como el nuevo entrenador del club.
¿Cuál es el objetivo de Insua?
Su meta a corto plazo es "entrar a los play off" del Torneo Clausura.
¿Cuándo comenzó su trabajo en el club?
Insua comenzó a trabajar el lunes por la tarde tras llegar a un acuerdo el domingo.
¿Cómo se sintió el plantel durante el primer entrenamiento?
Insua observó que el plantel estaba "con ganas de trabajar y progresar".
¿Qué dijo sobre las incorporaciones?
Insua afirmó que "no es el momento" de pensar en incorporaciones y que hay que enfocarse en el rendimiento del equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]