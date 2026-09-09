Álvaro Montero viajó a Colombia por la muerte de su abuela y podría perderse el próximo partido

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El arquero de Boca, el colombiano Álvaro Montero, viajó a su país natal y hay incertidumbre sobre su disponibilidad para el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero, programado para la novena fecha del Torneo Clausura.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Boca le otorgó licencia a Montero tras el fallecimiento de su abuela, permitiéndole estar junto a su familia en este difícil momento.

Montero se destacó como titular en el reciente triunfo de Boca por 1-0 frente al San Pablo de Brasil, en el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras esa actuación, el director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena resaltó su "gran actuación" y mencionó el duro momento personal que enfrenta.

Por lo tanto, existen serias dudas sobre su participación en el encuentro contra Central Córdoba, que se llevará a cabo este viernes a las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

Este enfrentamiento es importante para el "Xeneize", que ha tenido un inicio discreto en el Torneo Clausura, ocupando actualmente la octava posición en la Zona A con 11 puntos. Un paso en falso podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Montero, quien llegó a Boca proveniente de Vélez en el último mercado de pases, ha sido fundamental para mantener al "Xeneize" en competencia tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, destacándose en las definiciones por penales contra su ex club y O'Higgins de Chile, respectivamente.

Si Montero no pudiera jugar contra Central Córdoba, Leandro Brey sería su reemplazante.