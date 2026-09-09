Llevan a juicio a una banda dedicada al robo de transformadores de la EPE en Rosario

Un hombre de 36 años comenzó a ser juzgado por su presunta participación en una organización que, según la Fiscalía, se dedicaba a sustraer transformadores de la Empresa Provincial de la Energía para luego extraer y comercializar el cobre. Le atribuyen cuatro robos y un intento. Piden una pena de 8 años de prisión efectiva.

Una organización que, según la acusación, se dedicaba a robar transformadores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), trasladarlos mediante hidrogrúas y luego reducirlos para obtener el cobre llegó este martes a juicio oral en Rosario.

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El debate comenzó este miércoles en la sala 8 del Centro de Justicia Penal. El tribunal está integrado por el juez de Primera Instancia Estanislao Surraco. En el banquillo está Joel E., de 36 años, a quien el fiscal César Pierantoni le atribuye haber integrado una asociación ilícita que habría operado al menos durante seis meses, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. La Fiscalía solicitó para él una pena de 8 años de prisión efectiva.

De acuerdo con la acusación, el grupo tenía una estructura organizada y roles definidos. El objetivo era localizar transformadores de la EPE que estuvieran instalados, pero todavía desconectados, coordinar su extracción y trasladarlos hasta depósitos donde finalmente se obtenía el metal no ferroso, principalmente cobre, para su posterior comercialización.

Para la Fiscalía, Joel E. cumplía un papel clave dentro de esa mecánica: era quien coordinaba los robos, contactaba a empresas de hidrogrúas y a sus choferes y, para concretar las maniobras, se hacía pasar por empleado de la EPE. Además, habría confeccionado órdenes falsas de retiro de los transformadores para conseguir que las grúas llegaran hasta los lugares donde estaban instalados.

En algunas oportunidades, según la acusación, concurría personalmente a los sitios donde se encontraban los equipos y, en otras, enviaba a distintas personas para concretar la sustracción.

Cronología

Los investigadores le atribuyen a la organización una serie de hechos en Rosario y Funes. El primero ocurrió el 30 de noviembre de 2023, cuando fue sustraído un transformador marca Fohama de 630 KVA, con un peso estimado de dos toneladas, ubicado en la esquina de Virasoro y Río de Janeiro, en Rosario.

El segundo episodio tuvo lugar el 20 de febrero de 2024, en Sarmiento al 3000. Allí fue robado un transformador Leninteg de aproximadamente 2.000 kilos que había sido colocado por una empresa contratista que trabajaba para la EPE.

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Un mes después, el 27 de marzo, el objetivo fue un transformador INELPA de 315 KVA/33KV, también de unos 2.000 kilos, instalado en Tomás de la Torre y Los Gladiolos, en Funes. De acuerdo con la acusación, el equipo tenía un valor estimado de 52.000 dólares.

En los tres casos, los transformadores habrían terminado en un depósito ubicado en inmediaciones de Avellaneda al 4800, propiedad de otro de los acusados, identificado como Joel Astudillo, quien —según la Fiscalía— se encargaba de recibir los equipos y realizar la reducción del metal.

La investigación también detectó un cuarto objetivo. En abril de 2024, la organización habría planificado el robo de un transformador ubicado en Chubut y Guatemala, en Rosario. Sin embargo, la maniobra no llegó a concretarse: la Fiscalía tomó conocimiento del plan, dispuso una custodia en la zona y posteriormente la EPE retiró el equipo para evitar que fuera sustraído.

El último episodio investigado ocurrió el 2 de mayo de 2024, en Cepeda al 400. Según la acusación, el grupo logró apoderarse de un transformador Faraday 4445, pero el robo no llegó a completarse. Los investigadores realizaron un seguimiento de la grúa que trasladaba el equipo y lograron llegar hasta un depósito ubicado en Echeverría al 200, en Pérez, señalado como el destino final para la reducción del transformador. Allí fueron detenidos otros tres hombres.

Para la Fiscalía, detrás de estas maniobras existía una división de tareas. Uno de los principales acusados, Leandro Andrés Romero, fue condenado en enero de 2025 a 5 años y 2 meses de prisión efectiva, señalado como jefe de la organización. Según la acusación, era quien determinaba qué transformadores podían ser sustraídos, coordinaba los operativos, conseguía las escaleras necesarias para acceder a equipos instalados a más de dos metros de altura y aportaba el dinero para pagar los servicios de las grúas.

La investigación sostiene además que Romero contaba con información privilegiada por su trabajo en la Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales y de Mantenimiento (Cotraser), que presta servicios de mantenimiento a la EPE. Esa circunstancia, según la Fiscalía, le habría permitido identificar cuáles eran los transformadores que podían ser retirados sin interrumpir el servicio eléctrico.

En ese esquema, Joel E. habría ocupado el lugar de coordinador operativo: conseguía las hidrogrúas, simulaba ser personal de la EPE y utilizaba documentación falsa para que los equipos fueran retirados como si se tratara de una tarea autorizada.

La acusación busca demostrar así que no se trataba de robos aislados, sino de una estructura que seleccionaba los transformadores, organizaba su extracción, contrataba los medios para trasladarlos y finalmente los llevaba a depósitos destinados a separar y comercializar el cobre.

El juicio oral recién comenzó y será ahora el tribunal encabezado por Estanislao Surraco el que deberá determinar si la Fiscalía logra probar la existencia de la asociación ilícita y la participación que le atribuye a Joel E. en cada uno de los hechos.