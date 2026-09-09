FOTO: Antonio Benítez testifica en el juicio por el caso Loan tras la declaración de Laudelina Peña

Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados en el caso de la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, presta testimonio en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad de Corrientes.

Este es el segundo testimonio que se escucha en el proceso judicial, luego de que su esposa, Laudelina Peña, compareciera ante el tribunal. Durante su declaración, ella solicitó disculpas por haber mentido y se mostró visiblemente afectada, llorando mientras hablaba.

El juicio continúa su desarrollo y se espera que este jueves el comisario Walter Maciel sea quien asuma el estrado para prestar su declaración.