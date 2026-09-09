Detuvieron a tres personas durante el operativo de seguridad en Boca vs. San Pablo

Durante la noche del martes, el operativo llevado a cabo en La Bombonera en el marco del partido entre Boca y San Pablo de Brasil resultó en un total de tres detenidos, siete procesados y 408 contravenciones.

La Agencia Noticias Argentinas informó que esta operación fue ejecutada en conjunto por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y una delegación de funcionarios policiales y judiciales brasileños. Este esfuerzo conjunto establece un precedente en el marco de un convenio de cooperación entre ambas jurisdicciones, buscando asegurar la seguridad en eventos masivos.

En el encuentro, Boca logró una victoria por la mínima ante San Pablo, acercándose a la clasificación para la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El operativo policial se tradujo en tres detenciones y siete personas procesadas.

El procedimiento fue coordinado por el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, con la intervención de la Unidad Fiscal Sur del Área Flagrancia, bajo la dirección de la doctora Marcela Solano.

Entre los detenidos se halló a un revendedor de entradas de 37 años, quien fue arrestado tras vender un ticket falso a un brasileño por 200 reales, siendo imputado por estafa. Además, se le incautaron dos celulares y un carnet. También se detuvo a dos menores de la provincia de Buenos Aires, quienes habían dañado ventanillas de vehículos y sustraído objetos del interior.

Siete personas fueron procesadas por falsificación de documentos durante los controles de acceso, y entre las 408 actas labradas se rechazó el ingreso al estadio a hinchas con derecho de admisión y a aquellos sin entradas. También se registraron contravenciones por incitar al desorden, perturbar filas, poseer bebidas alcohólicas e intentar ingresar a las tribunas con pirotecnia.

Adicionalmente, se inspeccionaron seis micros de hinchas, uno de los cuales fue remitido por presentar irregularidades. La comisión brasileña también visitó el Centro de Monitoreo Urbano y participó en el operativo de traslado de los hinchas visitantes al estadio.