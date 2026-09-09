Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran un panorama variado que refleja la complejidad del mercado cambiario. El dólar oficial se presenta en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, según datos actualizados a las 15:00. Esta tasa es la que los bancos y entidades oficiales aplican para operaciones con moneda extranjera.

Por otro lado, el dólar blue, que se intercambia en el mercado paralelo, viene cotizando a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. Esta diferencia entre el dólar blue y el oficial es un reflejo de la desconfianza que persiste entre los ahorristas y la búsqueda de alternativas en un contexto de inflación creciente y control cambiario.

En el ámbito financiero, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se situa en $1.594,1 para la compra y $1.594,9 para la venta. Esta modalidad de cambio permite comprar dólares en el exterior y trae consigo una serie de complicaciones y limitaciones que buscan regular el flujo de divisas.

Además, es interesante observar la cotización del dólar mayorista, que se encuentra en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta, acción que refleja el precio acordado entre bancos y grandes empresas. Este tipo de cambio es fundamental para establecer el valor del dólar en transacciones de gran volumen y suele influir en el precio final que paga el consumidor.

No podemos olvidar la cotización del dólar cripto, que está a $1.589,59 para la compra y $1.593,08 para la venta. Su valor está determinado por el precio de criptomonedas en los mercados digitales, y es una opción que atrae a los inversores más arriesgados en busca de rentabilidad. Por último, el dólar tarjeta, que se utiliza para pagos en moneda extranjera con tarjetas, está cotizando en $1.930,5 para la compra y $1.995,5 para la venta. Este tipo de cambio incluye impuestos adicionales y afecta a muchos viajeros y compras internacionales.

Las fluctuaciones de estas cotizaciones impactan directamente en el poder adquisitivo de los argentinos. La brecha entre el dólar blue y el oficial representa un desafío importante, ya que muchos ciudadanos recurren al mercado informal para proteger sus ahorros de la depreciación del peso. A su vez, el clima económico global, las decisiones del Gobierno y factores externos como las políticas monetarias de Estados Unidos influyen en la variabilidad del tipo de cambio en el país. En resumen, el escenario cambiario argentino continúa siendo volátil y requiere de constante atención para aquellos que buscan entender la economía cotidiana.