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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 9 de septiembre

Las cotizaciones del dólar en Argentina siguen marcando la agenda diaria. Este miércoles 9 de septiembre, el dólar oficial se encuentra en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, mientras que el dólar blue cotiza en $1.520.

09/09/2026 | 16:00Redacción Cadena 3

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Este miércoles 9 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran un panorama variado que refleja la complejidad del mercado cambiario. El dólar oficial se presenta en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, según datos actualizados a las 15:00. Esta tasa es la que los bancos y entidades oficiales aplican para operaciones con moneda extranjera.

Por otro lado, el dólar blue, que se intercambia en el mercado paralelo, viene cotizando a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. Esta diferencia entre el dólar blue y el oficial es un reflejo de la desconfianza que persiste entre los ahorristas y la búsqueda de alternativas en un contexto de inflación creciente y control cambiario.

En el ámbito financiero, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se situa en $1.594,1 para la compra y $1.594,9 para la venta. Esta modalidad de cambio permite comprar dólares en el exterior y trae consigo una serie de complicaciones y limitaciones que buscan regular el flujo de divisas.

Además, es interesante observar la cotización del dólar mayorista, que se encuentra en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta, acción que refleja el precio acordado entre bancos y grandes empresas. Este tipo de cambio es fundamental para establecer el valor del dólar en transacciones de gran volumen y suele influir en el precio final que paga el consumidor.

No podemos olvidar la cotización del dólar cripto, que está a $1.589,59 para la compra y $1.593,08 para la venta. Su valor está determinado por el precio de criptomonedas en los mercados digitales, y es una opción que atrae a los inversores más arriesgados en busca de rentabilidad. Por último, el dólar tarjeta, que se utiliza para pagos en moneda extranjera con tarjetas, está cotizando en $1.930,5 para la compra y $1.995,5 para la venta. Este tipo de cambio incluye impuestos adicionales y afecta a muchos viajeros y compras internacionales.

Las fluctuaciones de estas cotizaciones impactan directamente en el poder adquisitivo de los argentinos. La brecha entre el dólar blue y el oficial representa un desafío importante, ya que muchos ciudadanos recurren al mercado informal para proteger sus ahorros de la depreciación del peso. A su vez, el clima económico global, las decisiones del Gobierno y factores externos como las políticas monetarias de Estados Unidos influyen en la variabilidad del tipo de cambio en el país. En resumen, el escenario cambiario argentino continúa siendo volátil y requiere de constante atención para aquellos que buscan entender la economía cotidiana.

Lectura rápida

¿Cuál es el valor del dólar oficial hoy?
El dólar oficial se encuentra a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

¿Cuánto cotiza el dólar blue?
El dólar blue está a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

¿Qué es el dólar CCL?
El dólar CCL se cotiza a $1.594,1 para la compra y $1.594,9 para la venta.

¿Cómo afecta el dólar en la economía diaria?
Las variaciones en las cotizaciones impactan en el poder adquisitivo de los argentinos y la inflación.

¿Qué otros tipos de dólar se mencionan?
Los tipos de dólar mayorista, cripto y tarjeta también tienen sus propias cotizaciones que influyen en el mercado.

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