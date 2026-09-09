El Gobierno evalúa incluir la pesca en las sanciones por actividades vinculadas a Malvinas

El Gobierno analiza ampliar el alcance de la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incluir a la pesca y otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas entre las que podrían quedar alcanzadas por nuevas sanciones.

La posibilidad fue analizada en la última reunión de la mesa política del Gobierno y forma parte de la discusión sobre una modificación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que actualmente establece sanciones para actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

Evalúan ampliar las sanciones

La incorporación de la pesca aparece como uno de los puntos en análisis. Desde el peronismo también reclamaron que el sector quede incluido en el endurecimiento de las medidas.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, planteó la inclusión de la actividad pesquera durante la sesión de este miércoles.

El Poder Ejecutivo tiene previsto enviar el proyecto al Congreso el próximo lunes y todavía define si realizará una presentación tradicional o si enviará a un funcionario para explicar los detalles del articulado.

Entre los posibles expositores aparecen los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron en la elaboración de la iniciativa.

El Gobierno apunta a un rápido tratamiento

La intención del oficialismo es que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La iniciativa se inscribe en la estrategia anunciada por Javier Milei para endurecer las medidas contra empresas y personas vinculadas con actividades que el Gobierno considera ilegales en torno a las Islas Malvinas.

El Presidente sostuvo que quienes presten servicios a empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos argentinos no podrán contratar con el Estado ni con privados dentro del país.

Además, Milei afirmó que ya se iniciaron procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que, según el Gobierno, operan directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin autorización argentina.

La ofensiva sobre el sector petrolero

La discusión parlamentaria avanza en paralelo con las medidas contra empresas relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en las Islas, especialmente el proyecto Sea Lion.

El Gobierno busca utilizar las herramientas económicas y legales disponibles para desalentar la participación de compañías argentinas o con operaciones en el país en actividades vinculadas con la explotación de recursos en la zona.

La eventual modificación de la Ley 26.659 permitiría ampliar el alcance de las sanciones más allá de las actividades estrictamente vinculadas con los hidrocarburos, aunque el contenido definitivo del proyecto todavía está en elaboración.

Base naval en Tierra del Fuego

La estrategia oficial sobre Malvinas también contempla la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será incorporado al Presupuesto 2027.

Milei aseguró que la reasignación de recursos para esa obra y para inversiones en telecomunicaciones no comprometerá el superávit fiscal.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente en su cadena nacional, que incluye el endurecimiento de sanciones, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y nuevas inversiones vinculadas con la defensa y el control del Atlántico Sur.