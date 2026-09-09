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Veda de pesca en Tucumán: protección de fauna y alerta por algas en el dique de Escaba

La Dirección de Flora y Fauna estableció veda de pesca y alerta por floración de algas en Escaba. Se recomienda no consumir agua sin tratamiento.

09/09/2026 | 15:11Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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Veda de pesca: protección y alerta en Tucumán

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La Dirección de Flora y Fauna de Tucumán estableció una veda de pesca deportiva en el dique de Escaba para resguardar la fauna ictícola y garantizar su desove.

La restricción rige a partir del 14 de septiembre y se extiende a los embalses de La Angostura, El Cadillal y El Frontal. Esta medida busca proteger los recursos acuáticos en la región.

Además, las autoridades emiten una alerta preventiva debido a una floración masiva de algas en Escaba. Se recomienda a la población no realizar deportes acuáticos que impliquen contacto directo y evitar el consumo de agua del embalse sin el tratamiento adecuado.

La medida, fijada por resolución 385 bajo la ley provincial 6.292, se mantendrá vigente hasta que los informes técnicos confirmen la recuperación de los recursos. Quienes incumplan la normativa enfrentarán sanciones.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué medida se estableció en Tucumán? Se estableció una veda de pesca deportiva en el dique de Escaba.

¿Quién emitió la resolución sobre la veda? La medida fue emitida por la Dirección de Flora y Fauna de Tucumán.

¿Cuándo comienza la restricción? La restricción rige a partir del 14 de septiembre.

¿Dónde se extiende la veda? Se extiende a los embalses de La Angostura, El Cadillal y El Frontal.

¿Por qué se implementa la veda? Para resguardar la fauna ictícola y garantizar su desove.

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