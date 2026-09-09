Médicos de Córdoba crearon una app para acelerar la entrega de informes radiológicos

Omnimed AI, una empresa cordobesa de tecnología aplicada a la salud, desarrolló un asistente de inteligencia artificial que agiliza la elaboración de informes radiológicos.

Su CEO, el médico y emprendedor Ignacio Argüello Ontiveros, explicó que la herramienta ayuda a reducir demoras de unos cinco días a entregas en la misma jornada o en menos de 24 horas.

La firma fue fundada en marzo de 2025 por Argüello Ontiveros junto con Leandro Rosso, médico radiólogo y jefe de residentes de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, a cargo de la dirección médica de la empresa, y un especialista con doctorado en inteligencia artificial aplicada a textos médicos.

En diálogo con Cadena 3, el emprendedor contó que la idea surgió al observar las dificultades que enfrentaban los radiólogos en las salas de informes. Según describió, algunos centros anunciaban plazos de entrega que terminaban extendiéndose a cinco o siete días por procesos internos poco optimizados.

La solución consistió en incorporar inteligencia artificial en la transcripción y organización del dictado médico. "Es como un copiloto para los radiólogos, que funciona como un asistente de transcripción y está entrenado en lenguaje médico radiológico", explicó.

El funcionamiento parte de la voz del profesional: el radiólogo dicta el informe y, cuando termina el estudio, el sistema procesa ese contenido según los protocolos de cada institución. En cuestión de segundos, genera un documento estructurado que el médico puede revisar antes de entregarlo al paciente.

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Argüello Ontiveros señaló que esa dinámica permite acortar el tiempo que antes insumía la transcripción manual y acelerar todo el circuito de entrega.

Antes de incorporar al primer cliente, el equipo realizó pruebas piloto gratuitas con distintas salas de informes. Los médicos que participaron aportaron observaciones sobre errores, formatos y maneras de presentar las conclusiones, que sirvieron para ajustar el producto a las necesidades del trabajo cotidiano.

Según el CEO, esas primeras experiencias fueron positivas y el intercambio con los profesionales permitió perfeccionar la herramienta. Sostuvo que, actualmente, los informes generados requieren muy pocas correcciones durante la revisión médica.

El crecimiento comercial comenzó con el primer cliente en febrero. De acuerdo con las cifras que compartió durante la entrevista, en siete meses alcanzaron las 12 instituciones y cerca de 120.000 informes procesados y entregados a pacientes.

Los centros que utilizan el sistema están distribuidos en distintos puntos de Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires, incluida La Plata. Además, la empresa tiene pruebas piloto en marcha en Catamarca, Tucumán y Neuquén, entre otras provincias.

Argüello Ontiveros también anunció que firmaron un acuerdo con una compañía española para distribuir la herramienta en 200 instituciones de diagnóstico por imágenes.

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Para el emprendedor, una de las claves del proyecto fue concentrarse en una dificultad concreta y ofrecer una respuesta que pudiera incorporarse al trabajo diario. "A veces, atacar un problema, un solo problema que tenga mucho impacto, con un producto simple es mucho más redituable e impactante para la sociedad o para los usuarios", sostuvo.

En ese sentido, atribuyó el avance de Omnimed AI a haber entendido las necesidades de los radiólogos y desarrollado una solución específica, que luego pudieron mejorar con la experiencia de quienes la utilizan.

Argüello Ontiveros tiene 32 años y se formó como médico, aunque contó que, apenas terminó la carrera, comenzó a dedicarse al desarrollo de negocios vinculados con la tecnología y el software, una actividad en la que lleva alrededor de una década.

Al reflexionar sobre las posibilidades de emprender en Argentina, destacó el talento y la capacidad de resolver problemas. Aunque reconoció las dificultades que genera la inestabilidad financiera, consideró que el país debería atraer una mayor atención de los inversores.

"Hay un capital humano y un capital intelectual impresionante”, afirmó. Y agregó: “Hay mucha cabeza, hay mucha capacidad de resolución de problemas y hay gente con muchas ganas".

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Entrevista de Guillermo López.