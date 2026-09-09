Ángel Di María reafirma su deseo de continuar jugando: "Estoy feliz en Rosario Central"

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El capitán de Rosario Central, Ángel Di María expresó este miércoles que, aunque "todos" desean que se "retire", no tiene intenciones de hacerlo y se siente "feliz" en el club santafecino.

"Todos quieren que me retire, pero no lo voy a hacer. Me siento feliz acá", afirmó durante una conferencia de prensa realizada al mediodía.

El futbolista, quien fue clave en la selección argentina al consagrarse campeón del mundo, regresó al "Canalla" y aprovechó la ocasión para aclarar los rumores sobre su futuro. Esta aclaración llega tras las incertidumbres que suscitó semanas atrás, tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores frente a Corinthians, donde había manifestado:

"Toca pensar y ver qué quiero seguir haciendo". Además, reveló que entra al campo de juego con molestias físicas: "Tengo una pubalgia que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando".

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Agencia NA.