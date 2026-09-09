Ángel Di María reafirma su deseo de continuar jugando: "Estoy feliz en Rosario Central"
El delantero convocó a una conferencia de prensa donde abordó una de las incógnitas con respecto a su continuidad en el deporte.
FOTO: Ángel Di María desmintió su retiro del fútbol.
Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El capitán de Rosario Central, Ángel Di María expresó este miércoles que, aunque "todos" desean que se "retire", no tiene intenciones de hacerlo y se siente "feliz" en el club santafecino.
"Todos quieren que me retire, pero no lo voy a hacer. Me siento feliz acá", afirmó durante una conferencia de prensa realizada al mediodía.
El futbolista, quien fue clave en la selección argentina al consagrarse campeón del mundo, regresó al "Canalla" y aprovechó la ocasión para aclarar los rumores sobre su futuro. Esta aclaración llega tras las incertidumbres que suscitó semanas atrás, tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores frente a Corinthians, donde había manifestado:
"Toca pensar y ver qué quiero seguir haciendo". Además, reveló que entra al campo de juego con molestias físicas: "Tengo una pubalgia que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando".
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Agencia NA.
Lectura rápida
¿Qué dijo Di María sobre su retiro?
No tiene planes de retirarse y se siente feliz en Rosario Central.
¿Cuándo dio la conferencia?
El miércoles 9 de septiembre, al mediodía.
¿Qué problemas físicos mencionó?
Di María habló sobre una pubalgia que le causa dolor al jugar.
¿Por qué había dudas sobre su futuro?
Sus declaraciones tras la eliminación en la Copa Libertadores generaron incertidumbre.
¿Qué logró Di María con la selección?
Fue una pieza clave en el campeonato mundial, ayudando a la Argentina a ganar el título.
[Fuente: Noticias Argentinas]