Ucrania ataca una base naval en Rusia como represalia a agresiones previas

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Las Fuerzas de Ucrania han llevado a cabo un ataque contra una base naval situada en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, según lo informado hoy miércoles por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Este ataque incluyó una terminal destinada a la carga de petróleo, así como instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportan misiles Kalibr, que se encontraban en la base de la ciudad de Novorossiysk, detalló Zelenski en un mensaje publicado en la red social X.

Zelenski subrayó que estos ataques fueron ejecutados como parte de los esfuerzos de represalia tras las agresiones rusas contra Ucrania.

La operación fue realizada en colaboración con el Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, la Armada de Ucrania, la Inteligencia de Defensa y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza, según informó Zelenski.

Por su parte, las fuerzas rusas también realizaron una serie de ataques contra el Ejército y diversas instalaciones logísticas en Ucrania, según lo comunicó el miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

De acuerdo con un comunicado oficial, los ataques rusos estuvieron dirigidos a instalaciones militares e industriales, así como a puertos marítimos, buques y centros logísticos en ciudades como Kiev, Mykolaiv y Odesa.