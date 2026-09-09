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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 9° y 22°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves del noreste.

09/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 63%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día, con vientos suaves que contribuirán a un clima agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que hará que la sensación térmica sea similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 10 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 11 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 22°, con cielo cubierto. El sábado 12 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 20°, con cielo mayormente nublado. El lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 22°, con cielo despejado.

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