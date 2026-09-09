Diputados: la oposición se aseguró el quórum para la sesión de hoy y LLA recalcula la estrategia

FOTO: LLA confirmó que la mayoría de los aliados le habían soltado la mano.

Pese a la estrategia del oficialismo para vaciar la sesión, la oposición acaricia el quórum para votar este miércoles en Diputados los emplazamientos de comisiones y sumaría al bloque de apoyos a muchos diputados "dialoguistas" que venían colaborando con el Gobierno.

De esta manera, la oposición se apresta a aprobar en el recinto -este miércoles a partir del mediodía, en una sesión que imagina corta, de cerca de 85 minutos- el emplazamiento a las comisiones para que dictaminen antes de fin de mes los proyectos de prórroga de la emergencia en Discapacidad y de combate a la morosidad familiar.

Según pudo indagar la Agencia Noticias Argentinas, casi la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas bajará al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).

A la cuenta hay que agregar los 93 de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, el quórum (un piso de 129 diputados para iniciar la sesión).

Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, La Libertad Avanza estudiaba seriamente la alternativa de dar quórum en el recinto.

El plan opositor

En el caso de los proyectos sobre Discapacidad la oposición buscará emplazar a la comisión homónima, que será cabecera del debate, y la de Presupuesto y Hacienda.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, se emplazará a la comisión de Finanzas, que será cabecera del debate, y a la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el kicillofista Hugo Yasky.

Según señalaron fuentes parlamentarias de la oposición, se evitará emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda para no servirle en bandeja al oficialismo el argumento de que los proyectos tienen costo fiscal.

En realidad, algunos de los proyectos, como el de Kelly Olmos (Unión por la Patria) y el de Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) sí suponen un impacto fiscal, pero en el marco del posibilismo podrían quedar desafectados del temario a tratar.

Unión por la Patria, el bloque mayoritario, deberá primero ordenarse internamente, y luego manejar la selección de proyectos con mucho celo y cuidado, ya que excluir a algún bloque podría herir suceptibilidades y traerle problemas a futuro.

Con el esquema de comisiones definidos, los opositores le pedirán al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que unifique los giros de comisión de los proyectos que serán parte del repertorio de la sesión, supo la Agencia NA.

El recálculo de La Libertad Avanza

En un cónclave que se desarrolló en el Salón de Honor bien avanzada la tarde del martes entre representantes de La Libertad Avanza y de los bloques dialoguistas, el oficialismo confirmó de primera mano que la mayoría de los aliados le habían soltado la mano y que el quórum era inevitable.

En ese marco, el oficialismo recalibró la estrategia y les garantizó a los aliados que la semana que viene el Gobierno presentará en Diputados proyectos propios de emergencia en Discapacidad y endeudamiento, y la expectativa en adelante estará puesta en que acompañen dichas iniciativas y no las de la oposición dura.

A cambio, desde el PRO le exigieron al oficialismo que el Ministerio de Economía comunique a la brevedad un plan de pagos de las compensaciones a los prestadores del sistema de discapacidad que quedaron pendientes.

Cambio de escenario

Hasta el fin de semana, la oposición venía cortando clavos y llegaba muy ajustado con la cuenta, pero el lunes empezaron a sonar los teléfonos con las confirmaciones y una vez que estaba claro que las voluntades iban a superar las 129, se desencadenó un efecto dominó.

Aquellos que acostumbran a especular hasta el final, al notar que la oposición ya tiene aparentemente el número para sesionar, no quieren querían quedar "escrachados" como aquellos que le daban la espalda a discapacitados y endeudados.

De confirmarse estos movimientos, a la oposición le alcanzará para mejorar ampliamente la gesta de los 133 votos que había conseguido en la votación del 26 de agosto pasado, cuando el resultado no tuvo efectos prácticos por cuestiones reglamentarias.

Disputa por el control de la agenda

En un intento para evitar que el adversario tome las riendas de la discusión pública, La Libertad Avanza tuvo que aceptar que esos dos ejes, discapacidad y endeudamiento familiar, habían calado en la sensibilidad popular y para no pagar un costo social mayor decidió ir detrás de esa agenda instalada con éxito por la oposición.

El primer paso fue activar las comisiones de Finanzas y de Discapacidad, comprometiéndose de palabra a dictaminar antes de fin de mes: propusieron firmar despacho sobre la emergencia en Discapacidad el 23 de septiembre, y una semana más tarde, el 30, los expedientes sobre morosidad familiar.

En ese sentido, desde el oficialismo le aseguraron a los aliados que el Gobierno presentará la semana próxima un proyecto propio sobre Discapacidad, y hasta dejaron trascender que podrían hacer lo mismo respecto al endeudamiento familiar.

Para ambos temas, La Libertad Avanza elaboró un cronograma de trabajo con plazos de resolución bastante razonables, muy parecidos a los que piensa imponer la oposición mediante el emplazamiento de las comisiones en la sesión de este miércoles.

Una vez que se voten los emplazamientos, la disputa política subsiguiente será por los votos de los bloques dialoguistas: el oficialismo intentará seducirlos para que firmen sus propios dictámenes, y desde la vereda de enfrente harán valer sus armas para que esos mismos diputados apoyen los proyectos de la oposición.