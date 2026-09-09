Alerta por la rotura de un gasoducto en Oncativo: piden restringir el consumo

FOTO: Alerta por la rotura de un gasoducto en Oncativo.

Una retroexcavadora que realizaba trabajos en inmediaciones de la autopista Córdoba-Villa María provocó la rotura de un ramal de gas próximo al acceso a Oncativo. Ecogas inició las tareas de reparación y pidió a los usuarios de la ciudad restringir el consumo durante la noche para preservar la presión de la red.

Según informó la empresa, el conducto fue dañado accidentalmente por una firma que realizaba trabajos en el sector. Los equipos técnicos se encuentran trabajando en el lugar y estiman que las tareas se extenderán hasta la madrugada del jueves.

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El pedido de Ecogas a los usuarios

La empresa solicitó a los usuarios de Oncativo restringir el consumo de gas entre las 22 de este miércoles y las 6 del jueves 10 de septiembre.

El objetivo es preservar la presión general de la red y contribuir a mantener la continuidad del servicio mientras se desarrolla la reparación del ramal.

El intendente de Oncativo, Nicolás Filoni, señaló a Cadena 3 que existe la posibilidad de que algunas empresas y grandes consumidores sufran restricciones. También confirmó que una estación de GNC ya se encuentra sin suministro de gas.

Filoni destacó además el trabajo realizado desde las primeras horas por Bomberos de Oncativo, Policía, Policía Caminera, la patrulla y la guardia local, junto con los equipos de Ecogas.

El municipio denunció los trabajos

El intendente indicó que la máquina que provocó la rotura estaba realizando un canal y que, de acuerdo con las primeras informaciones, lo hacía aparentemente sin la autorización correspondiente.

Filoni sostuvo que desde la Municipalidad se iniciaron actuaciones y se presentó una denuncia por lo ocurrido.

La rotura no provocó víctimas, aunque el jefe comunal advirtió que el episodio podría haber derivado en una situación de mayor gravedad.

Ecogas recordó los requisitos para hacer obras

A raíz del incidente, Ecogas recordó que las empresas contratistas y cualquier persona que deba intervenir sobre veredas o calzadas tienen que contar, antes de comenzar los trabajos, con las autorizaciones correspondientes y cumplir los procedimientos establecidos para preservar las redes de servicios.

La empresa remarcó que estas medidas son necesarias para prevenir daños y evitar accidentes que puedan poner en riesgo a las personas y los bienes.

Ecogas informó que mantendrá comunicada a la comunidad sobre la evolución de las tareas de reparación.

Informe de Alejandro Bustos.