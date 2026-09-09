Cristiano Ronaldo anota nuevamente y se acerca a la marca de los 1000 goles en su carrera

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) — El astro portugués, Cristiano Ronaldo, sumó un nuevo tanto a su impresionante trayectoria al convertir su gol N.º 979 en la victoria del Al Nassr por 2-1 frente al Abha en el marco de la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Ronaldo está a solo 21 goles de alcanzar la emblemática cifra de 1.000, un objetivo que persigue a pesar de ser ya el máximo goleador en la historia del fútbol. Su principal competidor, el argentino Lionel Messi, acumula 927 goles y recientemente fue nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro.

El primer gol del partido llegó a los 22 minutos del primer tiempo, cuando CR7 conectó un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Ângelo Gabriel desde la derecha, enviando el balón junto al palo, una de sus características más destacadas a lo largo de su carrera.

En el complemento, el delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja para el Al Nassr a los 58 minutos, anotando con un derechazo tras un rebote en el área. El equipo Abha descontó gracias a un tiro libre ejecutado por el mediocampista Nabil Fekir.

A sus 41 años, Cristiano continúa mostrando su calidad en el Al Nassr, donde ya lleva tres goles en la presente campaña de la Liga Profesional Saudí, acumulando un total de 131 tantos desde su llegada al fútbol asiático en 2022.

Los 979 goles de Cristiano Ronaldo se distribuyen entre varias etapas de su carrera: 146 goles con la selección de Portugal en 23 años, 5 en el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United bajo la dirección de Alex Ferguson, 451 en el Real Madrid, donde sigue siendo el máximo goleador del club con 4 UEFA Champions League, 101 en la Juventus y 131 en el Al Nassr.