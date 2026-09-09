Detuvieron a joven por el asesinato de su novia en Ituzaingó y lesiones a su padre
Elías Barrionuevo, de 19 años, fue arrestado tras asesinar a su novia de 18 años y herir a su padre en Ituzaingó. La policía lo localizó gracias a su celular.
FOTO: Detuvieron a joven por el asesinato de su novia en Ituzaingó y lesiones a su padre
Un joven de 19 años fue detenido en la localidad bonaerense de Merlo, acusado de haber asesinado a su novia durante una discusión en Ituzaingó. La captura de Elías Barrionuevo se produjo gracias a la localización de su teléfono celular, lo que permitió a las autoridades realizar una serie de allanamientos en la zona.
Además de Barrionuevo, fueron arrestados Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, quienes se encontraban involucrados en el encubrimiento del joven, al ofrecerle refugio el mismo día del crimen.
El trágico incidente ocurrió el pasado martes, cuando Barrionuevo disparó contra su novia, Ruth Marful Castro, de 18 años, en medio de una acalorada discusión en la calle Almagro al 2.500 de Ituzaingó. En el ataque, también resultó herido en ambas piernas el padre de la víctima, Jorge González, quien se encuentra fuera de peligro.
La joven fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde se confirmó su fallecimiento. Por su parte, su padre también fue ingresado en el mismo hospital tras recibir atención médica por las lesiones sufridas.
Tras cometer el crimen, Barrionuevo se dio a la fuga. Sin embargo, varios testigos lograron identificarlo en la zona de Merlo, lo que llevó al Ministerio Público Fiscal (MPF) a solicitar la intervención de su línea telefónica. Finalmente, fue localizado en la vía pública, en el cruce de Bolivia y Mercedes.
Lectura rápida
¿Quién fue arrestado por el crimen?
Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido por el asesinato de su novia.
¿Qué ocurrió en Ituzaingó?
Barrionuevo disparó y mató a su novia, hiriendo a su padre durante una discusión.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El asesinato ocurrió el pasado martes en la calle Almagro al 2.500.
¿Cómo fue detenido Barrionuevo?
Fue localizado gracias a la ubicación de su teléfono celular tras varios allanamientos.
¿Qué pasó con el padre de la víctima?
Jorge González, el padre de Ruth, fue herido pero se encuentra fuera de peligro.
[Fuente: Noticias Argentinas]