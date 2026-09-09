FOTO: Detuvieron a joven por el asesinato de su novia en Ituzaingó y lesiones a su padre

Un joven de 19 años fue detenido en la localidad bonaerense de Merlo, acusado de haber asesinado a su novia durante una discusión en Ituzaingó. La captura de Elías Barrionuevo se produjo gracias a la localización de su teléfono celular, lo que permitió a las autoridades realizar una serie de allanamientos en la zona.

Además de Barrionuevo, fueron arrestados Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, quienes se encontraban involucrados en el encubrimiento del joven, al ofrecerle refugio el mismo día del crimen.

El trágico incidente ocurrió el pasado martes, cuando Barrionuevo disparó contra su novia, Ruth Marful Castro, de 18 años, en medio de una acalorada discusión en la calle Almagro al 2.500 de Ituzaingó. En el ataque, también resultó herido en ambas piernas el padre de la víctima, Jorge González, quien se encuentra fuera de peligro.

La joven fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde se confirmó su fallecimiento. Por su parte, su padre también fue ingresado en el mismo hospital tras recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Tras cometer el crimen, Barrionuevo se dio a la fuga. Sin embargo, varios testigos lograron identificarlo en la zona de Merlo, lo que llevó al Ministerio Público Fiscal (MPF) a solicitar la intervención de su línea telefónica. Finalmente, fue localizado en la vía pública, en el cruce de Bolivia y Mercedes.