Río Negro: hallan un cuerpo en Lamarque, investigan posible vínculo con Kevin Hernández

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La policía de Río Negro ha encontrado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la localidad de Lamarque, ubicada al noroeste de la provincia. Los peritos forenses han comenzado las investigaciones para determinar si se trata de Kevin Hernández, un joven que está desaparecido desde febrero de este año.

El cadáver fue localizado en un cauce de agua cercano al cementerio de Lamarque, una pequeña localidad que forma parte del departamento Avellaneda y se encuentra a aproximadamente 300 kilómetros de Viedma, la capital provincial. El estado en el que se encontró el cuerpo sugiere que estuvo sumergido durante un tiempo prolongado, lo que hace imposible su identificación visual inmediata. Por esta razón, el equipo forense se encargará de realizar los exámenes necesarios para su identificación.

Kevin, de 26 años, desapareció el 22 de febrero de 2026 en Lamarque, y desde entonces su familia y amigos han llevado a cabo una intensa búsqueda. La policía local realizó varios allanamientos en busca de pistas, pero hasta el momento no habían obtenido resultados positivos.

Agencia NA