Mameluco Villalba solicita prisión domiciliaria por problemas de salud

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, el conocido capo narco de la localidad bonaerense de San Martín, solicitó hoy el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud, según lo confirmado por su entorno en las últimas horas.

La defensa del reo ha solicitado que Villalba continúe cumpliendo su condena en una vivienda ubicada en Ezeiza, al sur del conurbano, debido a sus problemas de próstata. Actualmente, se encuentra aislado en un módulo de máxima seguridad, acumulando condenas por narcotráfico y lavado de dinero, mientras enfrenta nuevos procesos judiciales, que incluyen acusaciones por la venta de cocaína adulterada en 2022.

Villalba, de 64 años, ha sido sometido recientemente a una serie de estudios fuera del penal de Ezeiza, los cuales habrían confirmado la gravedad de su estado de salud, lo que motivó su solicitud a la justicia para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Adicionalmente, "Mameluco" tiene condenas significativas por narcotráfico y lavado de activos, y está involucrado en otras complejas investigaciones relacionadas con el narcomenudeo en la zona de San Martín y sus alrededores. Sin embargo, podría acceder a la libertad asistida recién en 2030, a menos que la justicia acepte su solicitud actual.

Aparte de las causas vinculadas al narcotráfico, Villalba también fue relacionado con la causa que investigaba la muerte de la niña Candela Rodríguez, quien fue secuestrada y asesinada en 2011 en Villa Tesei, aunque fue absuelto de la acusación que lo señalaba como autor intelectual del crimen.