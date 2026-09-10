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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Córdoba presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 23°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves durante la jornada.

10/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 58%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. El día se presentará con cielos parcialmente nublados, sin probabilidades de lluvias. Los vientos serán suaves, contribuyendo a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día templado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el viernes 11 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 19°, con lluvias intensas. El sábado 12 de septiembre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 14°, con lluvias ligeras. El domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 13°, también con lluvias ligeras. El lunes 14 de septiembre, el clima mejorará, con una mínima de 9° y una máxima de 22°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el martes 15 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con cielos despejados.

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