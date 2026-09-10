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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Mendoza presentará temperaturas entre 9° y 18°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera una leve brisa. Conocé todos los detalles del clima en la región.

10/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°. La humedad se encuentra en un 29%, lo que indica un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de sol. La humedad será baja, y la visibilidad se mantendrá en 10000 metros. El viento será leve, contribuyendo a un día agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el viernes 11 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas descenderán, con mínimas de 3° y máximas de 7°, y se prevén lluvias y nieve. El domingo 13 de septiembre, el clima mejorará ligeramente, con mínimas de 3° y máximas de 11°, aunque se mantendrán algunas nubes. Para el lunes 14 de septiembre, se espera un día soleado, con mínimas de 6° y máximas de 19°. Finalmente, el martes 15 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 19°, con cielo despejado.

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