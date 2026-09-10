Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

El clima en Rosario para este jueves 10 de septiembre se presenta con condiciones mayormente nubladas. La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 21°. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de clear sky, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad se sitúa en un 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el oeste.

Para el resto de la jornada, se espera que el viento mantenga su intensidad, contribuyendo a una sensación de frescura en las horas más cálidas. La presión atmosférica es de 1019 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En el pronóstico extendido, el viernes 11 de septiembre se anticipa un cielo cubierto, con una mínima de 12° y una máxima de 21°. El sábado 12, las temperaturas descenderán, con una mínima de 9° y una máxima de 14°, y se prevén nubes dispersas. Para el domingo 13, se espera un día más cálido, con mínima de 6° y máxima de 18°, y algunas nubes en el cielo. Finalmente, el lunes 14 se pronostica un cielo despejado, con mínima de 8° y máxima de 21°.