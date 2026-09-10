Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 10 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica se mantiene en 14°, con una humedad del 87%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de incomodidad durante el día, aunque no se prevén lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 11 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas descenderán, con mínimas de 8° y máximas de 12°, manteniendo un cielo nublado. El domingo 13 de septiembre, se prevé una leve mejora con mínimas de 9° y máximas de 15°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el lunes 14 de septiembre, la temperatura oscilará entre 11° y 14°, con nubes dispersas.