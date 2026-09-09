FOTO: Una mujer fue agredida por sus hijos en Lomas de Zamora y se encuentra internada

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Una mujer fue agredida y debió ser hospitalizada tras recibir una brutal golpiza por parte de sus hijos en su hogar, situado en la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El violento episodio ocurrió el pasado martes por la noche, en una residencia cercana a las calles París y Carriego, donde uno de los hijos, de 28 años, fue arrestado en el marco de la investigación. La intervención policial fue realizada por efectivos de la Comisaría Lomas de Zamora 7ma., quienes llegaron al lugar tras recibir un alerta y confirmaron que la mujer presentaba diversas lesiones a consecuencia de los golpes recibidos. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde permanece internada.

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque se habría desencadenado por un conflicto familiar prolongado. Los hijos de la víctima la acusaban de ser responsable de la muerte de su padre, un suceso ocurrido hace aproximadamente cinco años, que en su momento fue catalogado como suicidio.

Uno de los hijos quedó detenido y está a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para determinar los motivos que originaron la pelea y reconstruir los hechos para su esclarecimiento. La causa fue caratulada como "violencia familiar", y los investigadores buscan establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en este trágico episodio.