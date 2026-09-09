En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una mujer fue agredida por sus hijos en Lomas de Zamora y se encuentra internada

El violento hecho sucedió en Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. Por el caso está detenido un hijo de la víctima.

09/09/2026 | 23:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Una mujer fue agredida por sus hijos en Lomas de Zamora y se encuentra internada

FOTO: Una mujer fue agredida por sus hijos en Lomas de Zamora y se encuentra internada

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Una mujer fue agredida y debió ser hospitalizada tras recibir una brutal golpiza por parte de sus hijos en su hogar, situado en la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El violento episodio ocurrió el pasado martes por la noche, en una residencia cercana a las calles París y Carriego, donde uno de los hijos, de 28 años, fue arrestado en el marco de la investigación. La intervención policial fue realizada por efectivos de la Comisaría Lomas de Zamora 7ma., quienes llegaron al lugar tras recibir un alerta y confirmaron que la mujer presentaba diversas lesiones a consecuencia de los golpes recibidos. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde permanece internada.

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque se habría desencadenado por un conflicto familiar prolongado. Los hijos de la víctima la acusaban de ser responsable de la muerte de su padre, un suceso ocurrido hace aproximadamente cinco años, que en su momento fue catalogado como suicidio.

Uno de los hijos quedó detenido y está a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para determinar los motivos que originaron la pelea y reconstruir los hechos para su esclarecimiento. La causa fue caratulada como "violencia familiar", y los investigadores buscan establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en este trágico episodio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Lomas de Zamora?
Una mujer fue agredida por sus hijos y tuvo que ser hospitalizada.

¿Dónde sucedió el hecho?
En Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

¿Cuándo tuvo lugar el ataque?
El ataque ocurrió el pasado martes por la noche.

¿Qué desencadenó la agresión?
Un conflicto familiar relacionado con la muerte del padre de los agresores, ocurrido hace cinco años.

¿Cuál es la situación legal del agresor?
Uno de los hijos fue detenido y está a disposición de la Justicia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf