Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

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El sorteo número 13028 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3175, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3175

2° 2369

3° 5754

4° 2651

5° 6181

6° 7341

7° 4905

8° 5269

9° 6091

10° 2677

11° 5331

12° 6091

13° 7988

14° 7790

15° 7139

16° 9713

17° 5451

18° 0345

19° 9427

20° 1461