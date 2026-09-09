Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.
El sorteo número 13028 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 22:15, con el número a la cabeza 3175, que representa "A primera (Besos)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13028 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3175, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3175
2° 2369
3° 5754
4° 2651
5° 6181
6° 7341
7° 4905
8° 5269
9° 6091
10° 2677
11° 5331
12° 6091
13° 7988
14° 7790
15° 7139
16° 9713
17° 5451
18° 0345
19° 9427
20° 1461
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13028 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 9 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3175, que representa "A primera (Besos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en Cadena 3.