FOTO: La startup de investigación AI Listen Labs cancela ronda de financiamiento de $1.5 mil millones por negociaciones con Salesforce

Listen Labs, una startup de investigación de mercado que utiliza IA de voz para realizar entrevistas a clientes, firmó recientemente un acuerdo para una ronda de financiamiento de $125 millones en una valoración de $1.5 mil millones, con Menlo Ventures como líder de la ronda, según varias fuentes.

Sin embargo, esa ronda nunca se concretó. Listen Labs se retiró del acuerdo firmado, un hecho raro en el mundo del capital de riesgo que generalmente es mal visto, según los VC.

El financiamiento probablemente colapsó debido a conversaciones de adquisición con Salesforce. El gigante del CRM ha mantenido recientemente negociaciones para comprar Listen Labs por alrededor de $2 mil millones, reportó Business Insider. Sin embargo, las discusiones no están finalizadas y pueden no resultar en un acuerdo, señala el medio.

Listen Labs es una de las startups líderes en el campo en rápido crecimiento de la automatización de la investigación de clientes con IA. La startup de tres años tiene aproximadamente $30 millones en ingresos anuales, alrededor de tres veces más que Simile, una startup competidora que predice el comportamiento humano, según dos personas familiarizadas con las finanzas de las empresas. A finales de julio, Simile anunció que había cerrado una ronda de $200 millones en una Serie B con una valoración de $2 mil millones liderada por Greenoaks, estableciendo probablemente un nuevo punto de referencia de valoración para Listen Labs, indicó una persona.

Si las conversaciones con Salesforce colapsan, varios VC le dijeron a TechCrunch que esperan que Listen Labs regrese al mercado y apunte a una valoración de $2 mil millones o más.

Mientras que adquirir Listen Labs podría fortalecer las capacidades de IA de Salesforce al utilizar la IA de la startup para ayudar a predecir las necesidades de los clientes, el gigante del CRM puede decidir que pagar un múltiplo de ingresos de 67 veces es una valoración demasiado alta, según una persona con experiencia en la negociación de salidas a Salesforce.

Listen Labs, Salesforce, Menlo Ventures y Simile no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Listen Labs fue cofundada en 2023 por Florian Jüngermann, un ex campeón nacional alemán en programación competitiva, y Alfred Wahlforss, quien anteriormente fundó una startup de contratación llamada Bemlo. Los dos se conocieron mientras cursaban maestrías en Harvard.

La IA de Listen Labs desarrolla preguntas de encuestas y entrevista a los clientes a través de audio o video. Las conversaciones resultantes se empaquetan en informes y presentaciones de PowerPoint, similares a los que tradicionalmente producen los investigadores de mercado humanos.

Las empresas de Fortune 500 dependen de este tipo de investigación para medir las necesidades y la satisfacción de los clientes con sus marcas y productos, pero la investigación de mercado tradicional es costosa y puede tardar semanas en completarse.

La tecnología de Listen Labs ayuda a reducir el tiempo y el costo de estos proyectos, permitiendo a las empresas comprender rápidamente cómo los clientes están reaccionando a los cambios en los productos y iterar sobre ellos de manera más eficiente.

Los clientes de la startup incluyen a Microsoft, Canva, Anthropic y Sweetgreen. Listen Labs y Simile no son las únicas startups que utilizan IA para interrumpir el mercado de investigación de clientes.

Además de Simile, los competidores en el espacio incluyen Outset, Keplar y Aaru. Mientras que algunas plataformas automatizan entrevistas con humanos reales, otras startups, como Aaru y Simile, adoptan un enfoque sintético, utilizando IA para simular el comportamiento humano y predecir respuestas sin entrevistar a nadie.

Listen Labs fue valorada previamente en $500 millones cuando anunció una ronda de $69 millones en una Serie B a finales de enero, liderada por Ribbit Capital, con participación de inversores que regresan como Sequoia, Conviction y Pear VC.