Banfield venció por penales a Deportivo Riestra y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

FOTO: "El Taladro" se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Banfield fue superior a su rival durante la mayor parte del partido, pero tuvo que esperar hasta la definición por penales para demostrarlo, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario con Deportivo Riestra y vencerlo por 7-6 en los disparos desde los 12 pasos, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, el elenco porteño se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con gol del carrilero Ángel Stringa, mientras que el volante Tomás Adoryan pudo igualar a los cinco minutos de la segunda parte para “El Taladro”.

Ya en los penales, el arquero Diego “Ruso” Rodríguez fue el héroe de la noche al tapar el tiro del defensor Carlos Quintana, en una tanda marcada por la efectividad.

En ese sentido, para “El Taladro” marcaron los delanteros Alexander Machado y Federico Anselmo, el volante Favio Álvarez, el defensor Nicolás Meriano, el propio Diego Rodríguez, el mediocampista Tomás Adoryan y el defensor Brandon Oviedo.

Para “El Malevo”, marcaron desde el punto del penal los defensores Mariano Bracamonte y Facundo Miño, los atacantes Nicolás Benegas y Tomás González, el volante Milton Céliz y el lateral Pedro Ramírez.

Con el triunfo, Banfield avanzó a las semifinales de la copa nacional, instancia en la que se medirá con el ganador del encuentro entre Racing y Boca, cuya participación en cuartos de final está atada a la denuncia por inclusión indebida elevada por Vélez, con día, estadio y horario a confirmar.