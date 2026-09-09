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Matías Capozucca fue imputado y seguirá preso por la denuncia de violencia de género

La causa es por amenazas coactivas y violación de domicilio por hechos ocurridos el 3 y el 5 de septiembre. Durante la audiencia, su expareja relató situaciones de hostigamiento y amenazas.     

09/09/2026 | 20:08Redacción Cadena 3

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Matías Capozucca protagonizó un trágico accidente vial en estado de ebriedad en 2005.

FOTO: Matías Capozucca protagonizó un trágico accidente vial en estado de ebriedad en 2005.

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Matías Capozucca quedó este miércoles bajo prisión preventiva por 60 días en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por su expareja y madre de su hijo. La medida había sido solicitada por la querella y fue dispuesta durante la audiencia en la que se expusieron los hechos investigados. La jueza Melania Carrara dio por formalizada la audiencia.

Capozucca fue imputado como autor de los delitos de amenazas coactivas consumadas y violación de domicilio, por dos episodios ocurridos los días 3 y 5 de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la audiencia, la Fiscalía leyó la declaración de la víctima, quien describió una situación de hostigamiento que, según su relato, incluyó distintas conductas de violencia de género y amenazas.

La mujer sostuvo que Capozucca la amenazaba en reiteradas oportunidades y que llegó a decirle que le iba a “romper la cabeza”. También relató otras frases que, según denunció, fueron utilizadas para intimidarla: “Más vale que me tengas miedo”, “Denunciame y vas a ver qué te pasa” y “¿Sabés con quién te metiste?”.

La denunciante también describió situaciones de control sobre su vida cotidiana. Según declaró, Capozucca no quería que saliera con sus amigas y le pedía fotografías cuando llegaba a algún lugar para comprobar con quién estaba.

Uno de los hechos incorporados a la imputación está relacionado además con el domicilio de la mujer y forma parte de la acusación por violación de domicilio.

Capozucca participó de la audiencia de manera remota, a través de Zoom, y negó las acusaciones. “Jamás fui violento con ella, todavía la amo”, afirmó.

El acusado también manifestó su incredulidad frente a la situación judicial: “No puedo creer la situación que estoy viviendo”, sostuvo.

Respecto de una restricción que habría sido dictada en el marco del conflicto, aseguró: “No violé ninguna restricción porque no fui notificado de la misma”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También rechazó la acusación vinculada con el control de las salidas de su expareja. “Ella no salía porque no quería, yo le decía que salga con sus amigas”, declaró.

La investigación está a cargo de la fiscal Eliana Zingoni, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias de Género, Familiar y Sexual. La mujer se constituyó como querellante y es representada por el abogado Ignacio Carbone.

Capozucca, de 40 años, es conocido en Rosario por el trágico accidente vial que protagonizó en 2005, cuando tenía 19 años, y en el que murieron dos jóvenes y otra resultó con gravísimas secuelas. Por ese hecho fue condenado años después a una pena de prisión efectiva e inhabilitación para conducir.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Quién fue imputado y por qué? Matías Capozucca fue imputado por amenazas coactivas y violación de domicilio tras denuncias de su expareja.

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Los hechos imputados ocurrieron el 3 y el 5 de septiembre.

¿Dónde tuvo lugar la audiencia? La audiencia se llevó a cabo de manera remota, a través de Zoom.

¿Cómo se defendió el acusado? Capozucca negó las acusaciones y afirmó que nunca fue violento con su expareja.

¿Por qué se dictó la prisión preventiva? La prisión preventiva fue solicitada por la querella y aceptada por el juez en el contexto de la investigación.

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