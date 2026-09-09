En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Corinthians

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Personal lanzó nuevos talleres gratuitos para docentes sobre inteligencia artificial

La nueva edición de "Nuestro Lugar" ofrecerá seis encuentros online durante septiembre. Las propuestas abordarán IA, inclusión y herramientas digitales para proyectos escolares.

09/09/2026 | 19:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Personal lanzó nuevos talleres gratuitos para docentes sobre inteligencia artificial.

FOTO: Personal lanzó nuevos talleres gratuitos para docentes sobre inteligencia artificial.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Personal presentó una nueva edición de los talleres nacionales de Nuestro Lugar, su programa de educación y ciudadanía digital, con propuestas destinadas a docentes de todo el país.

Durante septiembre se realizarán seis encuentros online y gratuitos, distribuidos en tres talleres que tendrán dos horarios disponibles, a las 10 y a las 15. La nueva edición incorpora contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, además de herramientas para fortalecer la comunicación y el desarrollo de proyectos escolares.

La iniciativa busca acercar recursos concretos que puedan trasladarse al aula y promover un uso de la tecnología con sentido pedagógico, contemplando tanto sus posibilidades como los desafíos que plantea para la enseñanza y el aprendizaje.

Tres talleres para docentes

El primer encuentro será el miércoles 16 de septiembre, bajo el título Diseñando experiencias de aprendizaje con IA. La propuesta abordará recomendaciones, recursos y herramientas para incorporar inteligencia artificial de manera creativa, crítica y significativa en las prácticas educativas.

El miércoles 23 de septiembre será el turno de Diseñar la inclusión con IA. El taller explorará cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir a trabajar con la diversidad, favorecer la inclusión y diseñar experiencias que contemplen distintas necesidades dentro del aula.

Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, se realizará Comunicar lo que hacemos, una propuesta orientada a brindar herramientas y consejos para crear piezas y videos que permitan comunicar y visibilizar actividades y proyectos escolares.

Los tres talleres serán online, gratuitos y con cupos limitados. Cada propuesta tendrá dos horarios disponibles, a las 10 y a las 15.

La inscripción se realiza a través de www.nuestrolugar.com.ar.

Más de 850 talleres desde 2015

Nuestro Lugar es el programa de Personal que desde hace más de una década trabaja en educación y ciudadanía digital, con propuestas destinadas a docentes, estudiantes y familias.

Desde su creación en 2015, el programa realizó más de 850 talleres en 80 localidades de todo el país y capacitó a alrededor de 67.000 personas.

Los contenidos buscan fortalecer las habilidades digitales y generar espacios de reflexión sobre las transformaciones que atraviesan la educación y la sociedad a partir del avance de la tecnología.

Una propuesta junto a Chicos.net

Los talleres de Nuestro Lugar son diseñados junto a la Asociación Civil Chicos.net, organización especializada en ciudadanía digital y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

En 2017, el programa fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación. La compañía también fue reconocida en el Global Child Forum, en Brasil, por su aporte a los derechos de la infancia a través de Nuestro Lugar.

Con esta nueva edición, Personal busca ampliar el acceso a herramientas de formación y acompañar a los docentes frente a un escenario educativo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

Lectura rápida

¿Qué se presentó? Se presentó una nueva edición de los talleres nacionales de Nuestro Lugar, un programa de educación y ciudadanía digital de Personal.

¿Quiénes son los destinatarios? Los talleres están destinados a docentes de todo el país.

¿Cuándo se realizarán los talleres? Los talleres se llevarán a cabo durante septiembre, en fechas específicas: 16, 23 y 30 de septiembre.

¿Dónde se pueden inscribir? La inscripción se realiza a través de www.nuestrolugar.com.ar.

¿Por qué son importantes estos talleres? Buscan promover un uso pedagógico de la tecnología y abordar desafíos educativos relacionados con la inteligencia artificial.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf