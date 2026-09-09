Personal lanzó nuevos talleres gratuitos para docentes sobre inteligencia artificial.

Personal presentó una nueva edición de los talleres nacionales de Nuestro Lugar, su programa de educación y ciudadanía digital, con propuestas destinadas a docentes de todo el país.

Durante septiembre se realizarán seis encuentros online y gratuitos, distribuidos en tres talleres que tendrán dos horarios disponibles, a las 10 y a las 15. La nueva edición incorpora contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, además de herramientas para fortalecer la comunicación y el desarrollo de proyectos escolares.

La iniciativa busca acercar recursos concretos que puedan trasladarse al aula y promover un uso de la tecnología con sentido pedagógico, contemplando tanto sus posibilidades como los desafíos que plantea para la enseñanza y el aprendizaje.

Tres talleres para docentes

El primer encuentro será el miércoles 16 de septiembre, bajo el título Diseñando experiencias de aprendizaje con IA. La propuesta abordará recomendaciones, recursos y herramientas para incorporar inteligencia artificial de manera creativa, crítica y significativa en las prácticas educativas.

El miércoles 23 de septiembre será el turno de Diseñar la inclusión con IA. El taller explorará cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir a trabajar con la diversidad, favorecer la inclusión y diseñar experiencias que contemplen distintas necesidades dentro del aula.

Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, se realizará Comunicar lo que hacemos, una propuesta orientada a brindar herramientas y consejos para crear piezas y videos que permitan comunicar y visibilizar actividades y proyectos escolares.

Los tres talleres serán online, gratuitos y con cupos limitados. Cada propuesta tendrá dos horarios disponibles, a las 10 y a las 15.

La inscripción se realiza a través de www.nuestrolugar.com.ar.

Más de 850 talleres desde 2015

Nuestro Lugar es el programa de Personal que desde hace más de una década trabaja en educación y ciudadanía digital, con propuestas destinadas a docentes, estudiantes y familias.

Desde su creación en 2015, el programa realizó más de 850 talleres en 80 localidades de todo el país y capacitó a alrededor de 67.000 personas.

Los contenidos buscan fortalecer las habilidades digitales y generar espacios de reflexión sobre las transformaciones que atraviesan la educación y la sociedad a partir del avance de la tecnología.

Una propuesta junto a Chicos.net

Los talleres de Nuestro Lugar son diseñados junto a la Asociación Civil Chicos.net, organización especializada en ciudadanía digital y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

En 2017, el programa fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación. La compañía también fue reconocida en el Global Child Forum, en Brasil, por su aporte a los derechos de la infancia a través de Nuestro Lugar.

Con esta nueva edición, Personal busca ampliar el acceso a herramientas de formación y acompañar a los docentes frente a un escenario educativo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.