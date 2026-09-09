Shakira y Maluma se unen en un nuevo sencillo que promete ser un éxito mundial

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La talentosa Shakira y el popular cantante Maluma han revelado una imagen en sus redes sociales como adelanto de su próxima colaboración, en un momento álgido de sus carreras. Ambos artistas han capturado la atención de sus seguidores con una imagen vibrante que resalta su estilo latino, publicada en el perfil de Maluma.

En la publicación, Maluma hizo referencia a su nuevo tema titulado "Agua" y anunció que será lanzado el 17 de septiembre de 2026 con la frase "Nos fuimos mundial". La expectativa por esta colaboración ha generado una respuesta entusiasta, alcanzando casi 750 mil reacciones en pocas horas, lo que refleja la ansiedad de los fanáticos por conocer más sobre este proyecto conjunto.

El artista de Medellín, Maluma, ha estado en constante ascenso en su carrera. Recientemente, el 4 de septiembre, participó en el nuevo álbum de Beyoncé titulado "Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma", que conmemora el 20 aniversario de su icónico disco B’Day, incluyendo un sample de Celia Cruz.

A lo largo de su carrera, Maluma ha colaborado con grandes figuras de la música, incluyendo a Madonna en el tema "Medellín", el cual marcó el inicio del álbum Madame X, y también ha trabajado con artistas como The Weeknd, con quien realizó un remix de "Hawái", además de Jennifer Lopez en varios proyectos y con Shakira en los éxitos "Chantaje" y "Clandestino".